La muerte de "Speedy" González: lo que se sabe sobre el caso del tercer futbolista ecuatoriano asesinado en setiembre tras sufrir un ataque armado

El futbolista ecuatoriano Jonathan González, que jugó en Olimpia de Paraguay y León de México, murió el viernes en un ataque armado , con lo que suman tres deportistas asesinados en lo que va de setiembre en Ecuador, informó la policía.

"Speedy" González, de 31 años, presentaba "heridas causadas por arma de fuego", señaló la policía. Una segunda víctima que no fue identificada falleció cuando era trasladada a un hospital.

El ataque armado ocurrió dentro de una vivienda en la costera provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia y azotada por bandas del narcotráfico enfrentadas entre sí. La policía no ha señalado las causas del crimen.

Amenazas por apuestas deportivas

En las últimas horas, medios ecuatorianos informaron que González había denunciado recibir presiones de grupos ligados a las apuestas deportivas que le exigían alterar partidos de su equipo, 22 de Julio, pero el jugador no aceptó las presiones.

También se conoció que semanas atrás su coche fue baleado en los exteriores del estadio Folke Anderson luego de un partido de su club.

(FILES) Jonathan Gonzalez (L) of Ecuador's Independiente del Valle vies for the ball with Gabriel of Brazil's Botafogo during their 2014 Copa Libertadores football match at Mario Filho "Maracana" stadium in Rio de Janeiro, Brazil on March 18, 2014. Ecuado Jonathan González Foto: AFP

Y su madre también había sido extorsionada, por lo que el futbolista evitaba visitarla.

El ataque ocurrió en la casa de la suegra de González, donde el jugador vivía con su esposa, mientras compartía un momento con su amigo y cuñado, Darío Batalla Quiñones, quien también era futbolista y que también murió en el hecho, según el diario Extra ecuatoriano.

Ambos compartían unos tragos y pasadas las 19:00 horas, dos hombres en moto, que habían sido vistos por vecinos rondando por la zona, llegaron y dispararon hacia el interior de la vivienda.

Tres futbolistas asesinados en setiembre en Ecuador

En medio de la escalda de violencia en el país los homicidios treparon de 6 por cada 100.000 habitantes en 20018 a 38 en 2024, con el récord de 47 en 2023.

Con la muerte del jugador del equipo 22 de Julio, de la Serie B, suman tres futbolistas fallecidos en el mes de setiembre producto de la violencia en Ecuador, antes considerado una isla de paz en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.

(FILES) Player Jorge Flores (R) of Bolivian Bolivar vies for the ball with Jonathan Gonzalez (L) of Ecuadorean Liga de Quito during their Copa Sudamericana football match at Hernando Siles Stadium, in La Paz, Bolivia, on July 12, 2017. Ecuadorian football Jonathan González Foto: AFP

El miércoles 10 de setiembre un ataque armado en la costera ciudad de Manta (suroeste) ocasionó la muerte de Maicol Valencia y Leandro Yépez, ambos jugadores del equipo Exapromo Costa, de la segunda categoría.

Yépez había quedado malherido por las balas y falleció días después en el hospital. De acuerdo con el club, los futbolistas fueron víctimas colaterales ya que el ataque no estaba dirigido a ellos.

González también jugó en los clubes ecuatorianos Liga de Quito e Independiente del Valle. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), así como los clubes locales, expresaron sus condolencias a la familia del deportista.

Con base en AFP