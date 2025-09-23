Las felicitaciones de Maxi Gómez a su hermano futbolista por su gran logro con Paysandú FC; mirá su mensaje

El delantero de Nacional, Maximiliano Gómez , felicitó a su hermano y también futbolista, Leo Gómez , por el gran logro que tuvo este fin de semana con Paysandú FC, el club en el que juega.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Leo Gómez es uno de los zagueros del equipo al que Maxi enfrentó en el amistoso en el que debutó en Nacional, marcando su primer gol.

Tras el ascenso, el atacante que hoy es figura en los tricolores felicitó al club y a su hermano.

Las felicitaciones de Maxi Gómez a su hermano futbolista Leo Gómez Las felicitaciones de Maxi Gómez a su hermano futbolista Leo Gómez

“Felicitaciones a todos Paysandú FC”, escribió en su Instagram.

“En especial a vos hermano, más que merecido por el esfuerzo y compromiso del todo el año”, señaló el delantero, quien posteó una foto de su hermano con los trofeo y su medalla de campeón.

Este año, mientras se arreglaba su llegada a Nacional, Maxi Gómez estuvo en Paysandú, su ciudad natal, para ver el debut del equipo de su hermano.