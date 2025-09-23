Dólar
FÚTBOL URUGUAYO

Las felicitaciones de Maxi Gómez a su hermano futbolista por su gran logro con Paysandú FC; mirá su mensaje

El delantero de Nacional, Maximiliano Gómez, felicitó a su hermano y también futbolista, Leo Gómez; mirá su mensaje

23 de septiembre 2025 - 10:52hs
Maxi Gómez en Paysandú

Maxi Gómez en Paysandú

El delantero de Nacional, Maximiliano Gómez, felicitó a su hermano y también futbolista, Leo Gómez, por el gran logro que tuvo este fin de semana con Paysandú FC, el club en el que juega.

Leo Gómez es uno de los zagueros del equipo al que Maxi enfrentó en el amistoso en el que debutó en Nacional, marcando su primer gol.

Tras el ascenso, el atacante que hoy es figura en los tricolores felicitó al club y a su hermano.

Las felicitaciones de Maxi Gómez a su hermano futbolista Leo Gómez
Las felicitaciones de Maxi Gómez a su hermano futbolista Leo Gómez

Las felicitaciones de Maxi Gómez a su hermano futbolista Leo Gómez

“Felicitaciones a todos Paysandú FC”, escribió en su Instagram.

“En especial a vos hermano, más que merecido por el esfuerzo y compromiso del todo el año”, señaló el delantero, quien posteó una foto de su hermano con los trofeo y su medalla de campeón.

Este año, mientras se arreglaba su llegada a Nacional, Maxi Gómez estuvo en Paysandú, su ciudad natal, para ver el debut del equipo de su hermano.

Maxi Gómez y su hermano Leo Gómez
Maxi Gómez y su hermano Leo Gómez

Maxi Gómez y su hermano Leo Gómez

