Nacional / ROBO

Fue detenido, lo dejaron en libertad y cuando se fue robó el celular que un policía había dejado en su escritorio

El delincuente buscado es un hombre de 39 años que está en situación de calle y tiene seis antecedentes penales

23 de septiembre 2025 - 11:18hs
Captura de Google Maps

La Policía de Montevideo investiga el paradero de un hombre de 39 años, quien robó el celular de un oficial mientras se encontraba en la Seccional 11, ubicada en la calle Velsen, entre Santiago de Anca y Verdi, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El delincuente había sido detenido junto a otra persona como sospechosos de cometer delitos en la zona, pero la Fiscalía ordenó el cese de detención de ambos hombres.

Tras la decisión, los efectivos trasladaron a uno de los detenidos hasta las afueras de la seccional y regresaron al interior del edificio para liberar al otro.

En ese momento, el hombre de 39 años, con varios antecedentes penales, aprovechó para ingresar nuevamente al edificio, dirigirse al despacho de uno de los encargados de la dependencia y sustraer el teléfono móvil personal del agente, informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Las cámaras de seguridad de la seccional registraron al ladrón saliendo de la oficina con las manos en los bolsillos. Tras ser consultado por los efectivos, quien ya había sido detenido previamente, dijo que se había olvidado de algo y se retiró del lugar.

Sin embargo, los policías comenzaron a sospechar cuando se dieron cuenta de la desaparición del celular y revisaron las imágenes de las cámaras, identificando al delincuente.

Inmediatamente desplegaron un operativo de búsqueda por la zona, aunque hasta el momento no ha logrado dar con su paradero, asegura el consignado medio.

El delincuente buscado está en situación de calle y tiene seis antecedentes penales. El caso está en manos del Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 4º Turno, Carlos Sastre.

Temas:

celular policía Montevideo hombre

