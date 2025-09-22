Después de ser internado de urgencia, Sergio Puglia reapareció en sus redes y presentó a un nuevo integrante de la familia

Sergio Puglia volvió a aparecer en sus redes sociales, un mes después de haber sido internado de urgencia a causa de un trombosis pulmonar. El chef y conductor de Canal 10 –quien se encuentra atravesando un proceso de recuperación– utilizó su cuenta de Instagram para hacer una presentación muy especial .

A mediados de agosto Puglia contó al programa Algo Contigo que había sido hospitalizado a causa de un cuadro que había comenzado con un dolor a nivel del nervio ciático pero se había complejizado. "Empecé a hacer una trombosis, los trombos de las piernas se fueron al pulmón" , dijo entonces el conductor a la producción del programa.

Sergio Puglia se encuentra ahora en un proceso de recuperación que implica la prescripción de medicación anticoagulante, sesiones de fisioterapia y ejercicio para fortalecer la musculatura. “Estuvo brava, pero por lo menos la puedo contar” , comentó a Algo Contigo.

MÚSICA Natalia Lafourcade se presentará por primera vez en Uruguay en 2026: los detalles del show en el Auditorio del Sodre

SODRE Arde la interna del Sodre: sindicato del Auditorio denunció caso de acoso laboral y cuestionó reestructura interna, mientras dos salas están en preconflicto

A pesar de todo, Puglia siguió en las pantallas de los uruguayos gracias a los programas previamente grabados de Puglia Invita , su histórico programa de entrevistas; Masterchef Uruguay , donde participa como uno de los jurados especializados de la competencia; y Nuevos vecinos, un programa de entrevistas a extranjeros que decidieron instalarse en Uruguay que estrenó este año.

Pero en las últimas horas regresó a sus redes sociales, donde comparte diferentes momentos de su vida con su audiencia, e hizo un tierno anuncio.

“Les presento a la nueva integrante de la familia: Norina”, escribió Puglia junto a un video en el que se ve a la pequeña perrita chihuahua. La publicación rápidamente se llenó de elogios y felicitaciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Daniel Puglia (@pugliainvita)

En marzo de este año su esposo, Horacio Correa, ya le había obsequiado una nueva incorporación a la familia perruna : Jack, un perro de raza bóxer que se sumó a los otros dos canes que acompañan a la pareja.

"Aunque ustedes no lo saben me crié rodeado de perros boxers y tener uno una vez más, me llena de muchísima emoción", contó Puglia en aquel momento.

Fuera del vivo y en Punta del Este: los cambios de Sergio Puglia

Sergio Puglia decidió este año dejar su apartamento en el centro de Montevideo y mudarse junto a su esposo, Horacio Correa, a una casa en Punta del Este.

Villa Puglia, un chalete de 540 metros a cuatro cuadras del mar, fue un paso hacia una vida con más tranquilidad. "Es realmente un lugar soñado. Venirse a vivir a Punta del Este es un sueño. Este lugar, en el bosque, y en la naturaleza, era fundamental para nosotros", dijo cuando se mudó.

En el mismo sentido, el comunicador decidió dejar su lugar tanto en Radio Sarandí como en Polémica en el bar, el programa de Canal 10 donde era uno de los panelistas fijos. Con ese movimiento, dejó de ser parte de programas que se emitían en vivo o que requerían de una grabación diaria por cuestiones de actualidad.