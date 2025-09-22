Yamandú Orsi desde Nueva York en la previa de la ONU: hay un "agravamiento preocupante" en conflictos como Gaza y Ucrania

El presidente de la República, Yamandú Orsi , llegó a Nueva York para participar en una nueva reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas , donde tiene previsto resaltar el " multilateralismo " al que apuesta Uruguay y la " solución pacífica " de los conflictos, sobre todo ante el " agravamiento" de las situaciones en Gaza y Ucrania .

Orsi aseguró que asume con "mucha responsabilidad" el rol que le toca como mandatario de "representar a Uruguay" ante la Asamblea General. El discurso del presidente, el primero en su mandato, tendrá lugar este martes sobre las 13:45.

Consultado en rueda de prensa desde Nueva York sobre los temas que tratará en su discurso, el presidente sostuvo que está expectante, primero, de qué dirán líderes mundiales como Donald Trump, de Estados Unidos , y Lula Da Silva, de Brasil.

"Para un país como nosotros y nuestra tradición resaltar el valor del multilaterismo es la clave y lo otro es la solución pacífica que el mundo tiene y que lejos de ver que se está solucionando se observa un agravamiento preocupante ", señaló.

En ese sentido, se refirió específicamente a las situaciones en Gaza y en Ucrania.

"Lo que más va a estar sobre la mesa va a ser la aceptación o el reconocimiento de algunos países del Estado de Palestina. Uruguay ya lo ha hecho desde hace unos años, pero ese tipo de señales todo se mide en un tiempo donde parecería no haber lugar para grises, o es blanco o es negro", afirmó.

Sobre las reuniones que tiene hasta ahora confirmadas, Orsi aclaró que habrá algunos encuentros por fuera de las Naciones Unidas y "algunas bilaterales con algún empresario". "Pero no mucho más que eso en relación con otros jefes de Estado".