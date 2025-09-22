El nuevo gol de penal del ex Peñarol Santiago Homenchenko para Querétaro y por qué no lo festejó; mirá el video

El nuevo gol de penal el ex Peñarol Santiago Homenchenko para Querétaro

El uruguayo ex Peñarol Santiago Homenchenko y el ecuatoriano Jhojan Julio anotaron el sábado un gol cada uno para darle a Querétaro un triunfo por 0-2 sobre Pachuca , que sumó su tercer revés seguido en casa en el Apertura del fútbol mexicano.

En un duelo de la novena jornada en el que jamás se sintió cómodo, Pachuca acrecentó su crisis. Después de ganar cuatro partidos seguidos en el arranque del torneo, suma un empate y cuatro derrotas en sus último cinco encuentros.

AME1203. PACHUCA (MÉXICO), 20/09/2025.- Santiago Homenchenko de Queretaro celebra un gol este sábado, durante un partido del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Pachuca y Querétaro en el estadio Hidalgo, en Pachuca (México). EFE /David Martínez Pelca

Colocado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, los Gallos salieron a presionar en campo de su rival y en el minuto 11 cosecharon los frutos de su osadía.

Homenchenko convirtió un penal, tras una falta en el área del argentino Sergio Barreto.

AME1252. PACHUCA (MÉXICO), 20/09/2025.- Víctor Guzmán de Pachuca disputa el balón con Santiago Homenchenko de Queretaro (d) este sábado, durante un partido del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Pachuca y Querétaro en el estadio Hidalgo, en Pachuca Víctor Guzmán de Pachuca disputa el balón con Santiago Homenchenko Foto: EFE

El volante zurdo ejecutó el remate de gran forma y no celebró su gol, ya que Pachuca es el club dueño de su ficha y lo cedió a Querétaro.

Es el segundo gol de penal que marca Homenchenko para los Gallos, luego del anotado el pasado 23 de agosto ante San Luis.

Pachuca, que llegó al juego con un empate y tres derrotas en sus últimas cuatro salidas, salió en busca de la igualada ante un rival bien parado atrás.

En el 37 el ecuatoriano Enner Valencia estuvo cerca de empatar el duelo, pero la defensa despejó la pelota.

AME1267. PACHUCA (MÉXICO), 20/09/2025.- Enner Valencia de Pachuca (i) disputa el balón con Santiago Homenchenko de Querétaro este sábado, durante un partido del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Pachuca y Querétaro en el estadio Hidalgo, en Pachuca Enner Valencia de Pachuca (i) disputa el balón con Santiago Homenchenko de Querétaro Foto: EFE

Querétaro encontró el contraataque que buscaba en el 45+9 y puso el 0-2 con un remate cruzado de Julio, de pierna derecha.

En la segunda mitad, Querétaro mantuvo el orden atrás con una zaga liderada por el mundialista Diego Reyes. Los Tuzos dominaron en gran parte del tiempo, pero hicieron poco con la pelota.

AME1261. PACHUCA (MÉXICO), 20/09/2025.- Daniel Alonso Aceves (i) y Eduardo Dos Santos (d) de Pachuca disputan el balón con Santiago Homenchenko (c) de de Queretaro (d) este sábado, durante un partido del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Pachuca y Daniel Alonso Aceves (i) y Eduardo Dos Santos (d) de Pachuca disputan el balón con Santiago Homenchenko Foto: EFE

Los Gallos sumaron su segundo triunfo con un empate, seis derrotas y siete unidades. Se mantienen en el penúltimo escaño, aunque a un punto del duodécimo. Pachuca va séptimo con 13 unidades.