Santiago Homenchenko se estrenó en las redes con un gol en la hora que sirvió para liquidar un clásico en México; mirá el video

El volante uruguayo Santiago Homenchenko anotó este viernes a la noche lo que fue su primer gol desde que juega en el fútbol mexicano y resultó determinante ya que lo hizo para ganar con su club, Querétaro, el clásico a Atlético San Luis por 3-2 cuando se terminaba el partido.
