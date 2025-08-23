Dólar
Santiago Homenchenko se estrenó en las redes con un gol en la hora que sirvió para liquidar un clásico en México; mirá el video

El ex Peñarol resultó fundamental; Santiago Homenchenko se estrenó en las redes con un gol en la hora que sirvió para liquidar un clásico en México; mirá el video

23 de agosto 2025 - 17:07hs

El volante uruguayo Santiago Homenchenko anotó este viernes a la noche lo que fue su primer gol desde que juega en el fútbol mexicano y resultó determinante ya que lo hizo para ganar con su club, Querétaro, el clásico a Atlético San Luis por 3-2 cuando se terminaba el partido.

El ex Peñarol, campeón de la Copa Libertadores sub 20 con el conjunto aurinegro, ya juega en su nueva institución, después de haber defendido por pocos partidos a Pachuca.

Homenchenko liquidó el clásico

Santiago Homenchenko se transformó en el héroe de la noche jugando como local.

Es que ese gol, de penal, en la hora, le dio el triunfo a Querétaro sobre Atlético San Luis en el clásico del equipo del mercedario.

Además, fue su primer tanto desde que juega en el fútbol mexicano.

Por su parte, los dos goles del rival para empatar transitoriamente el partido los convirtió Joao Pedro, aquel delantero quien jugó en Peñarol en 2011-12.

Cabe recordar que en abril, cuando defendía aún a Pachuca, Homenchenko vivió un duro momento con la muerte de su mamá.

