El duro momento del exfutbolista de Peñarol Santiago Homenchenko tras la muerte de su madre: "Serás eterna"

Santiago Homenchenko en Instagram: "SERÁS ETERNA!!! Siempre va a ser por ti, te voy a extrañar Descansa mami, te amamos."

“Ha sido difícil porque soy una persona que solo me interesa que todo esté bien en mi casa, no me interesa si estamos pasando hambre, solo quiero que estemos todos juntos. A mí me golpeó mucho lo de mi mamá que tiene contadas las horas de vida y ahí es donde viene el trabajo que he hecho con mi psicóloga porque si no ya hubiera dejado todo", había dicho el uruguayo a Mediotiempo.