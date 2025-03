Video: el primer golazo de Santiago Homenchenko en Pachuca y su festejo especial dedicado a su mamá por el duro estado de salud que padece

El volante campeón de la Copa Libertadores sub 20 con Peñarol y campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 en la Copa del Mundo de Argentina en 2023, clavó un notable tiro libre con un zurdazo brillante.

Pero a los 25 minutos, llegó un tiro libre que abrió el marcador a través de un golazo de Santiago Homenchenko.

En el festejo, el juvenil celebró de manera muy especial, muy emocionado y recordando a su mamá.

Todos sus compañeros, incluyendo al venezolano Salomón Rondón, quien anotó el tercero y dio la asistencia para el cuarto, conocen su situación y lo abrazaron de una manera especial.

"Lo vengo esperando desde hace tiempo. Han sido años muy duros, días muy duros para mí, pero esto refleja que me lo merezco, que se lo merece mi familia, entonces estoy muy contento", dijo Homenchenko luego del partido.

Sobre el festejo de su primer golazo, Homenchenko dijo: "Muchas cosas me pasan a mí en la vida, no vengo ligando bien con la vida que me ha tocado, pero también estoy orgulloso que puedo representar a mi familia con mi apellido acá. Mi familia se lo merece y mi mamá se lo merece, entonces la emoción es mucha, no va a parar. Espero que vengan muchos más".