El duro momento del ex Peñarol, Santiago Homenchenko: la enfermedad de su mamá, la importancia de la psicóloga y por qué pensó en dejar el fútbol

Ya a principios de enero, quienes hasta allí eran sus compañeros en este club, salieron a la cancha con una camiseta que decía "Ánimo, Santi", en apoyo al uruguayo, que había regresado a Uruguay "por motivos personales", según informó la institución a la que no retornó.

El 23 de enero de este año, fichó con Pachuca de México, pero hasta ahora, solo ha podido jugar dos encuentros, sumando 148 minutos.

El duro momento de Santiago Homenchenko

Santiago Homenchenko habló este miércoles en México sobre la dura situación personal que vive.

“Ha sido difícil porque soy una persona que solo me interesa que todo esté bien en mi casa, no me interesa si estamos pasando hambre, solo quiero que estemos todos juntos. A mí me golpeó mucho lo de mi mamá que tiene contadas las horas de vida y ahí es donde viene el trabajo que he hecho con mi psicóloga porque si no ya hubiera dejado todo", dijo el uruguayo a Mediotiempo.

1707310724975.webp Santiago Homenchenko en Oviedo @RealOviedo

En la misma nota, se explayó sobre lo que han sido los últimos tiempos para él con lo que sufre por su mamá.

"Pero también mi mamá me dice que gracias a esto se le alargó la vida y tengo el sueño de comprarle una casa en Uruguay antes de que se me vaya, pero es difícil porque no sé si mañana va a estar, si va a estar en un año y aquí me han ayudado y sé que para eso no hay solución y por eso para mí es difícil y trato de mostrar una buena actitud”, añadió.

Homenchenko también subrayó la importancia que tienen los que se acercan a uno para ayudarlo.

whatsapp-image-2023-11-19-at-17-00-03-jpeg..webp Santiago Homenchenko en Peñarol Inés Guimaraens

“Todos tenemos un ángel de la guarda que está en ese momento y a mí me pasó con Pablo Placeres de Peñarol que me llevó con Grisel (su psicóloga, madre de Diego y Nicolás Rossi), y se necesita mucho tener eso para buscar ayuda. Porque parecía que estaba bien pero no estaba bien y eso me llevó a muchas lesiones. Por suerte tuve esa ayuda”.

También habló de la posibilidad de que en un futuro, Marcelo Bielsa lo cite a la selección uruguaya mayor.

“Sin duda, el estar en la selección es un sueño que quiero cumplir y vine (a México) pensando en eso porque es un sueño y soy muy ambicioso y él (Bielsa) mira mucho para acá (el fútbol mexicano)”.