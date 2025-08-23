Nicolás López de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura FOTO: @Nacional

Nacional empató 0-0 contra Boston River este sábado en la tardecita en el Gran Parque Central en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura, un escenario que lució vacío por la sanción que tienen los tricolores de cuatro encuentros sin público.

Los dirigidos por Pablo Peirano jugaron un primer tiempo aceptable, aunque su rival también los complicó, pero en el complemento marraron situaciones y no encuentra su evolución en el juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional por el debut de la Copa AUF Uruguay y por el Torneo Clausura tras el empate contra Boston River? Nacional volverá a jugar y lo hará en el debut de la Copa AUF Uruguay antes de hacerlo por el Torneo Clausura el próximo fin de semana.

Los tricolores jugarán el martes 26 de agosto ante Huracán de Paso de la Arena en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas. Ese partido se disputará a la hora 20.30.

Luego, Nacional jugará por la quinta fecha del Torneo Clausura. Jugará el sábado 30 de agosto contra River Plate de visita en el Parque Saroldi a la hora 16.