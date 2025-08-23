¿Cuándo vuelve a jugar Nacional por el debut de la Copa AUF Uruguay y por el Torneo Clausura tras el empate contra Boston River?

Nacional empató 0-0 contra Boston River este sábado en la tardecita en el Gran Parque Central en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura, un escenario que lució vacío por la sanción que tienen los tricolores de cuatro encuentros sin público.
El equipo de Pablo Peirano no consigue evolucionar en el juego