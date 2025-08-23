Dólar
Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Nacional ante Boston River

El empate de Nacional ante Boston River sacudió la tabla de posiciones del Torneo Clausura y disparó la Tabla Anual

23 de agosto 2025 - 19:57hs
Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura

FOTO: @LigaAUF

Nacional empató 0-0 ante Boston River este sábado en la tardecita en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Clausura en un partido que tuvo idas y vueltas.

El rival albo comenzó mejor y el tricolor logró igualar el juego en la primera parte que terminó sin goles.

Las posiciones de todas las tablas

Fue un encuentro entretenido, en el que ambos tuvieron situaciones de gol.

El arquero de Boston River, Bruno Antúnez, jugó un notable primer tiempo, tapando dos jugadas claras de gol a Nacional. Una a Nicolás López y otra a Maximiliano Gómez.

Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Nacional 0-0 Boston River: el tricolor no mejoró y sin evolucionar, no pudo ante un rival que le jugó de igual a igual por el Torneo Clausura

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez no para de convertir para Al-Hilal y este sábado anotó un golazo para su nuevo club; mirá el video

Felipe Avenatti, en el arco de enfrente, tuvo una chance, pero erró un cabezazo de manera increíble.

En Nacional jugó mal otra vez el colombiano Juan Pablo Patiño, y solo jugó los primeros 45 minutos.

En el complemento, el equipo de Pablo Peirano comenzó mejor, pero le faltaba profundidad.

En pocos minutos, el técnico colocó a Bruno Arady por un intrascendente Lucas Villalba, para intentar llegar con mayor peligro al área de enfrente.

Luego apostó por Nicolás Lodeiro y por Christian Ebere, y salieron Christian Oliva y Nicolás López.

Sin embargo, el resultado que buscaba no se dio y se debió conformar con un empate.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

Embed
