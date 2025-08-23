Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Nacional ante Boston River

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura

Nacional empató 0-0 ante Boston River este sábado en la tardecita en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Clausura en un partido que tuvo idas y vueltas.

El rival albo comenzó mejor y el tricolor logró igualar el juego en la primera parte que terminó sin goles.

Fue un encuentro entretenido, en el que ambos tuvieron situaciones de gol.

El arquero de Boston River, Bruno Antúnez, jugó un notable primer tiempo, tapando dos jugadas claras de gol a Nacional. Una a Nicolás López y otra a Maximiliano Gómez.

Felipe Avenatti, en el arco de enfrente, tuvo una chance, pero erró un cabezazo de manera increíble.

En Nacional jugó mal otra vez el colombiano Juan Pablo Patiño, y solo jugó los primeros 45 minutos.

En el complemento, el equipo de Pablo Peirano comenzó mejor, pero le faltaba profundidad.

En pocos minutos, el técnico colocó a Bruno Arady por un intrascendente Lucas Villalba, para intentar llegar con mayor peligro al área de enfrente.

Luego apostó por Nicolás Lodeiro y por Christian Ebere, y salieron Christian Oliva y Nicolás López.

Sin embargo, el resultado que buscaba no se dio y se debió conformar con un empate.

