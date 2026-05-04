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Torneo Apertura: la sorpresiva lista de convocados de Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar a Defensor Sporting por tres puntos fundamentales pensando en la Tabla Anual

El entrenador carbonero piensa en los violetas y busca tres unidades que últimamente se le vienen negando

4 de mayo de 2026 15:35 hs
Washington Aguerre en Peñarol

Washington Aguerre en Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol está pronto para jugar en la noche de este lunes ante Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 14 del Torneo Apertura en el que necesita sumar luego de los malos resultados registrados últimamente.

El técnico aurinegro jugará contra los violetas con un equipo prácticamente alternativo, pensando en la importancia extrema que tiene el compromiso frente a Platense del próximo jueves en Buenos Aires por Copa Libertadores.

La lista de Diego Aguirre para el partido Peñarol vs Defensor Sporting

Diego Aguirre y Peñarol dieron a conocer la lista de futbolistas que están convocados para enfrentar este lunes a Defensor Sporting por el Torneo Apertura y en el que deben ganar pensando más que nada en la Tabla Anual.

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Peñarol suma y suma lesionados: quedó afuera un jugador que Diego Aguirre le iba a dar la titularidad hoy ante Defensor Sporting por el Torneo Apertura

En lugar del lesionado de último momento, Brandon Álvarez, el DT citó a otro juvenil: Ignacio Alegre.

La lista está conformada con muchísimos juveniles y prácticamente ningún titular, salvo Washington Aguerre, Matías Arezo y Jesús Trindade, entre otros.

Si bien se espera un equipo titular de alternativa, pensando en Platense, Diego Aguirre esta vez parece que va a apostar mucho por los jóvenes del plantel en un encuentro que los tres puntos valen muchísimo.

Los convocados de Peñarol ante Defensor Sporting:

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