Nacional

Apareció Bryan Mathías Espinola, el uruguayo que estuvo varios días desaparecido en Córdoba

Una cámara de seguridad registró al joven de 27 años caminando en un parque de la localidad cordobesa de Río Primero

21 de septiembre 2025 - 20:38hs
Bryan Mathías Espínola, encontrado este domingo

Bryan Mathías Espínola, encontrado este domingo

Apareció Bryan Mathías Espínola, el uruguayo que estuvo varios días desaparecido en Córdoba, según informó el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires en una publicación en sus redes sociales.

"Gracias a Dios apareció, fue una agonía horrible todos estos días", dijo la madre de Espínola en un audio difundido por El País.

De acuerdo a la madre, una cámara de seguridad registró al joven de 27 años caminando en un parque de la localidad cordobesa de Río Primero. La Policía de esa provincia lo detuvo para reunirlo con su familia.

Espínola, que trabaja en la construcción, viajó junto a su familia a Córdoba el viernes 5 de setiembre, en busca de trabajo. El joven tenía una reserva en el Hotel Alvear de esa ciudad, pero no llegó a dormir allí: tras salir a las pocas horas de llegar el pasado martes, nunca volvió. Pasadas las horas la familia denunció su desaparición.

Ese mismo martes Bryan envió un mensaje por WhatsApp a un hermano y le comunicó que había sacado un pasaje para volver a Uruguay, y no volvió a contactarse. No había registros de ningún ingreso a Uruguay con su nombre.

Sus hermanos viajaron a Córdoba para colaborar con la búsqueda: recorrieron la terminal, pidieron cámaras y consultaron “hospital por hospital”, dijo la madre a Subrayado el pasado miércoles.

Temas:

Córdoba Uruguay Argentina desaparecido

