Apareció Bryan Mathías Espinola, el uruguayo que estuvo varios días desaparecido en Córdoba

Apareció Bryan Mathías Espínola , el uruguayo que estuvo varios días desaparecido en Córdoba , según informó el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires en una publicación en sus redes sociales.

"Gracias a Dios apareció, fue una agonía horrible todos estos días", dijo la madre de Espínola en un audio difundido por El País.

De acuerdo a la madre, una cámara de seguridad registró al joven de 27 años caminando en un parque de la localidad cordobesa de Río Primero . La Policía de esa provincia lo detuvo para reunirlo con su familia.

COLABORACIÓN Los hermanos del uruguayo desaparecido en Argentina viajaron a Córdoba y lo buscan "hospital por hospital"

BÚSQUEDA Interpol busca a un uruguayo de 27 años que desapareció en Córdoba hace una semana: no llegó a dormir a su hotel

Espínola, que trabaja en la construcción, viajó junto a su familia a Córdoba el viernes 5 de setiembre, en busca de trabajo. El joven tenía una reserva en el Hotel Alvear de esa ciudad, pero no llegó a dormir allí: tras salir a las pocas horas de llegar el pasado martes, nunca volvió. Pasadas las horas la familia denunció su desaparición.

Ese mismo martes Bryan envió un mensaje por WhatsApp a un hermano y le comunicó que había sacado un pasaje para volver a Uruguay, y no volvió a contactarse. No había registros de ningún ingreso a Uruguay con su nombre.

Sus hermanos viajaron a Córdoba para colaborar con la búsqueda: recorrieron la terminal, pidieron cámaras y consultaron “hospital por hospital”, dijo la madre a Subrayado el pasado miércoles.