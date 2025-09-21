Yamandú Orsi partió rumbo a Nueva York para su primera asamblea general de la ONU: Carolina Cosse asumió como presidenta interina

Traspaso de mando de Yamandú Orsi a Carolina Cosse, antes del viaje del presidente a Nueva York

El presidente Yamandú Orsi partió rumbo a Nueva York para participar de su primera Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se realizará del 23 al 29 de setiembre .

El mandatario subió al avión para dirigirse a Estados Unidos sobre las 18:00 de este domingo, en la Base Aérea N° 1 .

Allí también se realizó la ceremonia de traspaso de mando de Orsi a la vicepresidenta Carolina Cosse , que asumió como presidenta interina .

La delegación oficial regresará el sábado 27 de setiembre. Acompañan al presidente Orsi los ministros de Relaciones Exteriores , Mario Lubetkin ; de Economía , Gabriel Oddone ; de Salud Pública , Cristina Lustemberg ; y de Ambiente , Edgardo Ortuño .

Durante su viaje, Orsi encabezará un homenaje al expresidente José Mujica que se realizará en la Universidad de Nueva York el próximo 24 de setiembre. La actividad de homenaje es una propuesta del gobierno uruguayo y cuenta con el apoyo de varios presidentes internacionales, como Lula Da Silva de Brasil, Pedro Sánchez de España, Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia.

Además de su participación en la Asamblea General, Orsi mantendrá varios encuentros bilaterales, incluidos diálogos con autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En paralelo, Ortuño viajará el próximo martes para participar en la previa de la COP 30 de ministros de América Latina y el Caribe, en la que se coordinarán acciones conjuntas sobre cambio climático.

Este encuentro es parte de la preparación para la Cumbre de Cambio Climático que se celebrará en Belém, Brasil. Ortuño estará acompañado de la directora de Cambio Climático, María Fernanda Souza, en lo que será una importante instancia de negociación para avanzar en compromisos ambientales regionales.