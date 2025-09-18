El joven piloto uruguayo que sorprendió al presidente Yamandú Orsi por sus títulos y que le pidió apoyo para llegar al Mundial Rotax de karting en Bahrein

Feliciano Bruschi y el presidente de la República Yamandú Orsi

El joven piloto uruguayo de karting, Feliciano Bruschi, de 14 años, mantuvo recientemente un breve encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi , a quien sorprendió por sus logros deportivos y a quien también le pidió apoyo para llegar al Mundial de Bahrein .

Como informó Referí, el conductor logró plaza uruguaya para la Gran Final Mundial de Rotax , que se correrá en Bahrein, y busca recursos para asistir al torneo.

Días atrás, en la Gala de los Premios Gonchi en la que estuvo ternado como “Promesa del Automovilismo Uruguayo”, el piloto aprovechó la instancia a la que concurrió el presidente para exponerle brevemente su plan deportivo inmediato con el objetivo de correr en Bahrein.

Orsi se sorprendió al conocer la historia del piloto, principalmente por sus 13 títulos logrado en sus 14 años, y también escuchó el pedido de apoyo que le hizo el joven, con quien se sacó una selfie.

Bruschi, oriundo de Florida, también tuvo en estos días un encuentro con el intendente de ese departamento, Carlos Enciso, para presentarle su proyecto deportivo y también solicitarle colaboración.

En la Final Mundial Rotax el uruguayo donde se medirá con pilotos de 52 países.

Feliciano Bruschi en la Escuela de Karting Feliciano Bruschi en la Escuela de Karting

Antes de viajar a ese evento internacional, Bruschi, que ya alterna en la Escuela Nacional de Karting aportando su experiencia a los niños y niñas que recién se inician en la disciplina, se prepara para la gran cita del karting uruguayo: el Gran Premio Punta del Este de Karting que se correrá del 26 al 28 de setiembre.