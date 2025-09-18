Eduardo Ache habló sobre su vínculo con Ignacio Alonso, de su próxima llegada al comité ejecutivo de la AUF y dijo que está convencido que podrán ser campeones con Nacional

Eduardo Ache , tres veces presidente de Nacional y actualmente dirigente del club y en cercanía con el gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), concedió una entrevista en donde habló de diversos temas de la actualidad de su club y de la AUF.

"Estoy muy cómodo trabajando en Nacional y estoy muy cómodo ayudando a la AUF desde afuera, y creo que el presidente de la AUF está muy cómodo con la ayuda que le doy desde afuera. Viajo este domingo por 15 días, por temas particulares, y calculo que al regreso ya tendría que estar llamado el Congreso para poder instrumentarse (su integración al comité ejecutivo de la AUF). Después tengo que ver si me votan", empezó contando en diálogo con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010.

"El campeonato nuestro es muy competitivo. Nacional venía de dos años complicados, vamos primeros en la Tabla Anual y no nos sobra nada. Pero creo que tenemos todo para pelear el campeonato y salir campeones que es el objetivo principal del año. Lo único que no voy a hacer es ponerme a opinar del equipo de Nacional. Yo tengo mi visión del fútbol y no voy a decir nada que mañana pueda ser una crítica. Estamos convencidos que con este plantel podemos ser campeones ", agregó

Por otro lado, aclaró los rumores sobre un supuesto descontento de Ache con Sebastián Aguren, director deportivo de Nacional: "Si uno se va a guiar o va a salir a desmentir todo lo que dicen... Antes decían algo en una radio, en la tv o en un diario y no se te ocurría discutir que lo que se decía era verdad. Hoy en día la primera pregunta es ¿será fake news esto? ¿Es una operación? Y, por ejemplo, con todo el tema de los derechos de televisión, el 90% de la información que sale son todas operetas para tratar de inducir en un lado o en el otro. Que la gente no coma pescado podrido. Hay cosas que se dicen que son de periodistas serios y levantan el teléfono para preguntar antes de decir algo", manifestó.

El presente de Pablo Peirano

En otra línea, con respecto a la actualidad del entrenador Pablo Peirano, dijo: "Mi posición ha sido siempre bien clara: los técnicos los pone el presidente. Hace 25 años que digo lo mismo. Para mí, mucho más importante que el técnico en este caso es, mi apoyo institucionalmente al presidente de Nacional, es mi obligación y para eso me votaron los socios, obviamente no es un cheque en blanco, pero hasta ahora estoy comodísimo como vengo trabajando".

El vínculo de Ache e Ignacio Alonso, presidente de AUF, actualmente

También se refirió a una supuesta reunión entre un miembro de la comisión directiva de Nacional e Ignacio Alonso, presidente de la AUF. Ache respondió de esta forma: "No sé a qué te referís. Lo que tengo entendido es que hubo una reunión en la AUF y que fueron varios clubes. No creo ni que sea relevante, es parte de como circulan los rumores hoy en día. Con Alonso estoy hasta distanciado. Es un barco con un solo capitán y es él, yo acato. Amén digo en la iglesia".

"Hoy en día leo en la prensa que la AUF está evadiendo impuestos... y es muy fuerte. Y todos sabemos de dónde sale la información. El desafío es que tenemos que convivir cuatro años si se presentan e igualan. No es que podemos decir lo que se nos canta y después no pasó nada. Son estilos".

Obras en el Gran Parque Central

Por último, en base al proyecto de obras en el Gran Parque Central, expresó: "El Parque es parte esencial de la vida de Nacional. Sin duda tuvo un crecimiento que no ha sido armónico, que hay que terminarlo. Vamos a tener un proyecto que nos identifique a todos, para que no ocurra que después cada directiva que viene empieza con el 'veo cómo lo termino'. Se hizo este proyecto y obviamente la política es que si mañana se autofinancia y los recursos están, bienvenido sea. Pero hacer esto con flujos futuros del club, no queremos hipotecar el futuro de Nacional ni queremos dejarle a las futuras directivas ese problema".