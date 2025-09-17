Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

La sorpresiva novedad ofensiva que probó Pablo Peirano en Nacional por si no llega bien el Diente López ante Liverpool por el Torneo Clausura

El entrenador tricolor sorprendió en el entrenamiento de cara a un encuentro crucial para su equipo

17 de septiembre 2025 - 18:08hs
Javier Burgos y Nicolás Lópéz

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional volvió a los entrenamientos este miércoles preparando un partido crucial contra Liverpool, el vigente campeón del Torneo Apertura que jugarán por la séptima fecha del Clausura este sábado a la hora 18 en el Gran Parque Central. En tanto, su técnico, Pablo Peirano, probó jugar con dos "9" en ofensiva, por si no llega Nicolás "Diente" López, de su esguince de tobillo.

Gonzalo Carneiro con Maximiliano Gómez

Pablo Peirano prepara un encuentro trascendente para Nacional contra Liverpool.

Quiere seguir manteniendo la renta de seis puntos sobre su archirrival, Peñarol, en la Tabla Anual, y al mismo tiempo, trepar en el Torneo Clausura.

Nicolás "Diente" López debió dejar la cancha el domingo pasado en la victoria 2-1 ante Plaza Colonia, debido a que, tras una fuerte entrada, sufrió un esguince de tobillo.

20250914 Gonzalo Carneiro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández / Focouy
Mientras continúa evolucionando con el paso de los días, de todas maneras, aún no está confirmado que pueda jugar contra Liverpool, al menos, de titular.

En ese contexto y según confió una fuente tricolor a Referí, Pablo Peirano probó una novedad ofensiva, con un doble "9".

El mismo lo conformaron Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro. En caso de que el Diente López no llegue, todo indica que la dupla ofensiva de Nacional estará conformada por ambos futbolistas.

