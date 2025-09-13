Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Liverpool vs Peñarol EN VIVO: tras un blooper de Brayan Cortés, empató el negriazul por el Torneo Clausura

Seguí aquí EN VIVO todas las instancias del encuentro entre Liverpool vs Peñarol; la previa y los detalles del partido

13 de septiembre 2025 - 15:58hs
Gonzalo Napoli de Liverpool ante Maximiliano Silvera de Peñarol por el Torneo Clausura

Gonzalo Napoli de Liverpool ante Maximiliano Silvera de Peñarol por el Torneo Clausura

FOTO: @LiverpoolFC1915
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: Leonardo Carreño
Maximiliano Olivera y Kevin Amaro en Liverpool ante Peñarol en Belvedere

Maximiliano Olivera y Kevin Amaro en Liverpool ante Peñarol en Belvedere

Foto: Leonardo Carreño

EN VIVO

Peñarol visita este sábado a Liverpool en el Estadio Belvedere, un escenario que normalmente le ha costado mucho conseguir puntos por la séptima fecha del Torneo Clausura y ante un rival al que, si bien viene de eliminarlo de la Copa AUF Uruguay el pasado miércoles en el Estadio Centenario, es muy complicado y el vigente campeón del Apertura.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Embed
Live Blog Post

Minuto 27: el encuentro se hace muy parejo

Los dos marcan con todo y el partido es muy parejo, aunque Liverpool lleva más peligro.

Live Blog Post

Minuto 18: gol de Liverpool: ¡Herrera en contra!

Acosta le ganó una pelota a Brayan Cortés, quien tuvo un grueso error, y Nahuel Herrera se metió el gol en contra para el 1-1.

Live Blog Post

Minuto 15: amarilla en Peñarol

Fue amonestado Méndez en Peñarol y se pierde el próximo partido ante Juventud, por quinta amarilla.

Live Blog Post

Minuto 14: gol de Peñarol: ¡Méndez!

Tras un córner de Leonardo Fernández, en la primera jugada que Peñarol pisaba el área, Javier Méndez ganó por arriba y de cabeza marcó el 1-0.

Live Blog Post

Minuto 13: Liverpool es el que manda en el partido

Liverpool es el dueño de las acciones en los primeros minutos.

Live Blog Post

Minuto 8: Bregante sigue complicando y mucho a Milans

Bregante desborda constantemente por izquierda y siempre ha superado a Pedro Milans, quien no recibe la ayuda de Ignacio Sosa.

Live Blog Post

Minuto 4: Nahuel Herrera se salvó de la tarjeta amarilla

Abel Hernández le ganó en el mediocampo a Nahuel Herrera y este le pegó duro, pero Gustavo Tejera no le mostró la amarilla.

Live Blog Post

Minuto 2: Acosta cabeceó muy solo y se salvó Peñarol

Acosta llegó solo en el área y tras un centro desde la izquierda, pero su cabezazo se fue afuera.

Live Blog Post

Comenzó el partido en Belvedere

Ya juegan ambos equipos por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Live Blog Post

Salen ambos equipos al campo de juego

Los dos ya se encuentran en el campo de juego para disputar el encuentro.

Live Blog Post

Los dos volvieron a sus vestuarios

Ambos conjuntos ya están en sus camarines para los últimos aprontes previos al partido.

Live Blog Post

Continúa la reactivación de ambos planteles

Los dos siguen exigiéndose más a medida que se acerca la hora del encuentro.

Live Blog Post

Ya salen los dos equipos a calentar en el césped de Belvedere

Los dos planteles ya se encuentran en el calentamiento previo al partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1966925675232678084&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Aguirre recorrió Belvedere recordando viejos tiempos

El técnico de Peñarol hizo una mini recorrida por el estadio en el que jugó un buen tiempo cuando defendió los colores de Liverpool en más de un pasaje.

Live Blog Post

Se sigue acercando público a Belvedere

De a poco, las tribunas comienzan a colmarse en el Estadio Belvedere.

Live Blog Post

Liverpool ya tiene sus 11

Estos son los titulares de Liverpool ante Peñarol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/1966916145371402542&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Peñarol confirmó al equipo titular

Los carboneros ya tienen a sus 11 titulares ante Liverpool:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1966917496750973214&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Peñarol también llegó al Estadio Belvedere

Los carboneros se encuentran ya en Belvedere:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1966914526965796958&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Liverpool ya llegó a Belvedere

Los locales ya están en su campo de juego para enfrentar a Peñarol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/1966913155894038885&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Diego Aguirre quiere doble festejo

El técnico de Peñarol celebra este sábado sus 60 años. Si gana en Belvedere, tendrá doble festejo.

Live Blog Post

Faltando una hora y media para el inicio del encuentro, Liverpool no dio a conocer a sus convocados

A diferencia de lo que ocurrió previo al partido que jugaron ambos rivales el miércoles por Copa AUF Uruguay, esta vez, Liverpool no dio a conocer a sus convocados para el compromiso ante los aurinegros.

Live Blog Post

Estos son los convocados de Peñarol para este partido

Diego Aguirre dio a conocer la lista de los convocados para este encuentro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1966867222217060494&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Por dónde ver el partido Liverpool vs Peñarol

El encuentro se podrá ver en VTV Plus y en streaming, en Disney +.

Live Blog Post

Gustavo Tejera será el árbitro del encuentro

El juez del partido en Belvedere será Gustavo Tejera.

20241017 Gustavo Tejera Nacional, Miramar Misiones, Torneo Clausura Foto Leonardo Carreño (17).jpeg
Gustavo Tejera

Gustavo Tejera

Live Blog Post

Comienza la cobertura del partido Liverpool vs Peñarol

Aquí se da inicio a la cobertura de Referí del encuentro entre Liverpool vs Peñarol por el Torneo Clausura.

Las más leídas

Ignacio Alonso: El informe de los peritos establece que los que decían que había un faltante de US$ 30.000.000 en la AUF fue una absoluta mentira
FÚTBOL

Ignacio Alonso: "El informe de los peritos establece que los que decían que había un faltante de US$ 30.000.000 en la AUF fue una absoluta mentira"

Federico Valverde con Real Madrid
ESPAÑA

Sorpresa: mirá por qué Federico Valverde pasó de ser capitán en los tres partidos anteriores de Real Madrid, a estar en el banco de suplentes en el triunfo 2-1 ante Real Sociedad por LaLiga de España

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera en Peñarol
CLAUSURA

¿A qué hora juegan hoy Liverpool vs Peñarol por el Torneo Clausura y dónde verlo?

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
ARABIA SAUDITA

Al-Hilal vs Al-Qadsiah: día, hora y dónde ver a Darwin Núñez ante Nahitan Nández por Saudi Pro League

Temas:

Peñarol Liverpool Diego Aguirre Torneo Clausura Belvedere

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos