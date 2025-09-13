Liverpool vs Peñarol EN VIVO: tras un blooper de Brayan Cortés, empató el negriazul por el Torneo Clausura

Peñarol visita este sábado a Liverpool en el Estadio Belvedere, un escenario que normalmente le ha costado mucho conseguir puntos por la séptima fecha del Torneo Clausura y ante un rival al que, si bien viene de eliminarlo de la Copa AUF Uruguay el pasado miércoles en el Estadio Centenario, es muy complicado y el vigente campeón del Apertura.