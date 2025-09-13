Dólar
La increíble patada en la cara de un ex Peñarol a un rival en pleno clásico de Argentina y por la cual no vio ni tarjeta amarilla; mirá el video

Una jugada realmente insólita que se dio en el fútbol argentino y que se hizo viral con un exaurinegro como protagonista

13 de septiembre 2025 - 12:35hs

Racing de Avellaneda derrotó a San Lorenzo de Almagro este viernes a la noche por 2 a 0 en el clásico que disputaron en el Estadio Presidente Perón, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. En pleno encuentro, se dio una jugada insólita en la que Gabriel Rojas, el exlateral derecho de Peñarol, le puso un zapato en la cara a un rival, y el árbitro ni siquiera le mostró tarjeta amarilla.

Los goles fueron convertidos por el defensor Nazareno Colombo, a los 36 minutos de la primera parte, y el delantero Santiago Solari, en 12 del complemento para el equipo que viene de eliminar a los aurinegros en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, con polémica incluida.

La jugada insólita

Con el triunfo, La Academia alcanzó el decimotercer puesto en la zona A, con 7 puntos, mientras que los dirigidos por Damián Ayude quedaron cuartos en el grupo B, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas deberá visitar a Huracán, el próximo viernes 19 de setiembre, mientras que el Ciclón será visitantes de Independiente, el domingo 21.

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera en Peñarol
CLAUSURA

¿A qué hora juegan hoy Liverpool vs Peñarol por el Torneo Clausura y dónde verlo?

Federico Valverde con Real Madrid
ESPAÑA

Sorpresa: mirá por qué Federico Valverde pasó de ser capitán en los tres partidos anteriores de Real Madrid, a estar en el banco de suplentes ante Real Sociedad por LaLiga de España

gabriel rojas
Gabriel Rojas en su pasaje por Peñarol

Gabriel Rojas en su pasaje por Peñarol

Cuando iban 74 minutos, el ex Peñarol, Gabriel Rojas, le plantó toda la suela de su zapato en la cara a Ladstatter de San Lorenzo, pero el árbitro dejó seguir sin mostrar siquiera una tarjeta amarilla.

Rojas llegó a Peñarol a mitad de 2019 y en 2020 se fue luego de que no rindió lo esperado. Con Racing, viene de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

