La increíble patada en la cara de un ex Peñarol a un rival en pleno clásico de Argentina y por la cual no vio ni tarjeta amarilla; mirá el video

Racing de Avellaneda derrotó a San Lorenzo de Almagro este viernes a la noche por 2 a 0 en el clásico que disputaron en el Estadio Presidente Perón, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. En pleno encuentro, se dio una jugada insólita en la que Gabriel Rojas, el exlateral derecho de Peñarol, le puso un zapato en la cara a un rival, y el árbitro ni siquiera le mostró tarjeta amarilla.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los goles fueron convertidos por el defensor Nazareno Colombo, a los 36 minutos de la primera parte, y el delantero Santiago Solari, en 12 del complemento para el equipo que viene de eliminar a los aurinegros en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, con polémica incluida.

La jugada insólita Con el triunfo, La Academia alcanzó el decimotercer puesto en la zona A, con 7 puntos, mientras que los dirigidos por Damián Ayude quedaron cuartos en el grupo B, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas deberá visitar a Huracán, el próximo viernes 19 de setiembre, mientras que el Ciclón será visitantes de Independiente, el domingo 21.

gabriel rojas Gabriel Rojas en su pasaje por Peñarol FOTO: Camilo Dos Santos Cuando iban 74 minutos, el ex Peñarol, Gabriel Rojas, le plantó toda la suela de su zapato en la cara a Ladstatter de San Lorenzo, pero el árbitro dejó seguir sin mostrar siquiera una tarjeta amarilla. Rojas llegó a Peñarol a mitad de 2019 y en 2020 se fue luego de que no rindió lo esperado. Con Racing, viene de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.