Sorpresa: mirá por qué Federico Valverde pasó de ser capitán en los tres partidos anteriores de Real Madrid, a estar en el banco de suplentes ante Real Sociedad por LaLiga de España

Real Madrid visitó este sábado en la mañana y mediodía uruguayos a Real Sociedad en el Estadio de Anoeta por la cuarta fecha de LaLiga de España y la gran sorpresa de Xabi Alonso, el nuevo técnico del equipo, fue que dejó a Federico Valverde en el banco de suplentes.

El volante de la selección uruguaya no solo fue titular en los tres encuentros anteriores, sino que a su vez, fue el capitán del equipo.

Según informaron medios españoles, por más que Federico Valverde viajó con el avión de Real Madrid a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad, no fue tenido en cuenta por el DT Xabi Alonso esta vez entre los titulares.

¿Cuál fue la razón? Lo explicaron los propios periodistas de ese país.

Valverde estuvo en el banco de suplentes debido a que llegó con cansancio acumulado tras su participación con la selección uruguaya en la doble jornada de Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Cabe recordar que el volante de Real Madrid jugó los dos encuentros completos contra Perú y Chile en esta clasificación de Uruguay al Mundial 2026.

Tras las expulsión de Dean Huijsen en la primera parte, Valverde ingresó para jugar todo el segundo tiempo.