Sorpresa: mirá por qué Federico Valverde pasó de ser capitán en los tres partidos anteriores de Real Madrid, a estar en el banco de suplentes ante Real Sociedad por LaLiga de España

Una decisión que tomó a último momento el técnico Xabi Alonso con el volante uruguayo

13 de septiembre 2025 - 12:10hs
Federico Valverde con Real Madrid

Foto: AFP

Federico Valverde con Real Madrid

Foto: AFP

Real Madrid visitó este sábado en la mañana y mediodía uruguayos a Real Sociedad en el Estadio de Anoeta por la cuarta fecha de LaLiga de España y la gran sorpresa de Xabi Alonso, el nuevo técnico del equipo, fue que dejó a Federico Valverde en el banco de suplentes.

El volante de la selección uruguaya no solo fue titular en los tres encuentros anteriores, sino que a su vez, fue el capitán del equipo.

La decisión de Xabi Alonso con Valverde

Según informaron medios españoles, por más que Federico Valverde viajó con el avión de Real Madrid a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad, no fue tenido en cuenta por el DT Xabi Alonso esta vez entre los titulares.

¿Cuál fue la razón? Lo explicaron los propios periodistas de ese país.

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera en Peñarol
CLAUSURA

¿A qué hora juegan hoy Liverpool vs Peñarol por el Torneo Clausura y dónde verlo?

Darwin Núñez con Al-Hilal, su nuevo club
ARABIA SAUDITA

¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Qadsiah hoy con Darwin Núñez ante Nahitan Nández por la Saudi Pro League y dónde verlo?

Valverde estuvo en el banco de suplentes debido a que llegó con cansancio acumulado tras su participación con la selección uruguaya en la doble jornada de Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Cabe recordar que el volante de Real Madrid jugó los dos encuentros completos contra Perú y Chile en esta clasificación de Uruguay al Mundial 2026.

Tras las expulsión de Dean Huijsen en la primera parte, Valverde ingresó para jugar todo el segundo tiempo.

Federico Valverde real madrid Xabi Alonso Real Sociedad LaLiga de España

