El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Qadsiah hoy con Darwin Núñez ante Nahitan Nández por la Saudi Pro League y dónde verlo?

Darwin Núñez juega con su nuevo club, Al-Hilal contra el equipo de Nahitan Nández; mirá a qué hora y dónde se puede ver

13 de septiembre 2025 - 5:00hs
Darwin Núñez con Al-Hilal, su nuevo club

Darwin Núñez vuelve a salir a la cancha con su nuevo club, Al-Hilal, en lo que será su segunda presentación oficial en la Saudi Pro League de Arabia Saudita y quiere conseguir otro triunfo, como ya sucedió en la primera fecha del torneo.

En su debut, en el que vencieron 2-0 a Al-Riyadh, al uruguayo le anularon un gol por una falta de un compañero suyo, cuando el encuentro aún estaba 0-0.

¿Cuándo juega Al-Hilal vs Al-Qadsiah con Darwin Núñez ante Nahitan Nández por la Saudi Pro League de Arabia Saudita?

Al-Hilal enfrentará a Al-Qadsiah de Nahitan Nández por la segunda fecha de Saudi Pro League de Arabia Saudita.

El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 13 de setiembre en el Kingdom Arena.

¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Qadsiah con Darwin Núñez ante Nahitan Nández por la Saudi Pro League de Arabia Saudita y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 15.

El encuentro podrá verse en DAZN, un canal que se puede ver en streaming y se puede contratar desde Uruguay, y es el que emite los diferentes partidos del torneo, aunque por ahora, no todos.

Darwin Núñez Al Hilal Nahitan Nández Arabia Saudita

