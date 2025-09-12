Flavio Perchman y su postura sobre la continuidad de Pablo Peirano al frente de Nacional tras la derrota ante Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay

El directivo albo señaló que “no corresponde” analizar y tomar una decisión con el entrenador. “ Ni nos planteamos de cara al domingo hacer nada”, señaló a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

"Jugamos el domingo y no tiene ningún sentido plantearnos hoy otra cosa", agregó, en referencia al próximo encuentro ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura en el Estadio Centenario a las 18:00.

NACIONAL La petaca en el Gran Parque Central, tras la vuelta de los hinchas de Nacional luego de la sanción de cuatro partidos a puertas cerradas por incidentes

NACIONAL Silbidos y cánticos: la fuerte reacción de los hinchas de Nacional que volvieron al Gran Parque Central tras el batacazo de Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay

“Hoy es viernes, jugamos el domingo… No corresponde”, dijo. “¿Lo de ayer fue un golpe? Fue un golpe”, reconoció el vice albo, quien contó que este jueves fue a un seminario para el que sacó sus entradas hace tres meses, sin saber que los albos iban a tener partido, y que llegó para ver los últimos 10 minutos del juego.

Perchman explicó que fue un partido por Copa AUF Uruguay que Nacional lo encaró con un equipo alternativo, diferente al que juega el Torneo Clausura, en el que los albos están al frente de la Tabla Anual con cuatro puntos de diferencia sobre Peñarol.

Consultado por si el resultado ante Plaza era “saca técnico”, dijo: “Es un partido que el equipo inicial es el segundo equipo de Nacional. No es un partido más, no es un resultado más, pero vamos a estar tranquilos de cara al domingo y seguir viendo. Evidentemente, si estás armando un collar, esta es una perla que suma a algo que no estuvo bueno. Pero, para mí, de cara al domingo, no tiene nada que ver sacarlo hoy”.

El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza VTV Plus

El vice tricolor reconoció que parciales albos le piden la salida del DT a través de comentarios y mensajes. “Volvemos a lo mismo: es lo que pide todo el mundo, me escribieron un montón de hinchas”.

Su respuesta a esos hinchas es que vienen “fulminando técnicos desde hace años y que tampoco ha sido la solución”. “Yo siempre dije, morir con los ojos abiertos no vamos a morir, pero vamos a esperar”.

Perchman señaló que tras el partido ante Plaza no tuvo reuniones con el presidente Ricardo Vairo ni con el gerente deportivo Sebastián Eguren. "No corresponde, es otro torneo, otra cosa, el enfoque nuestro sigue siendo el Uruguayo. Lo de ayer fue un golpe, no nos gusta estar en esta instancia eliminado de Copa AUF Uruguay, más allá de que manejemos un equipo alternativo. Hablar todo sobre caliente, sobre el momento, tampoco estaba bueno. Hoy los voy a ver a todos".

El directivo estimó que el "90%" de los cuestionamientos que recibe de los hinchas son para el entrenador Peirano.

También señaló que hay una "cacería permanente" contra el DT y que él trata de que eso "no se dé de esa manera". "Y los peores son los periodistas partidarios", comentó.

¿Salida de Sebastián Eguren?

Perchman fue consultado por si algún directivo le había planteado la salida de Sebastián Eguren en las últimas y dijo que "no". "Puede haber alguno que plantee alguna situación puntual, pero corte no", expresó.