Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Flavio Perchman y su postura sobre la continuidad de Pablo Peirano al frente de Nacional tras la derrota ante Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay

"Jugamos el domingo y no tiene ningún sentido plantearnos hoy otra cosa", dijo Flavio Perchman

12 de septiembre 2025 - 9:39hs
20241128 Entrevista a Flavio Perchman, representantes de jugadores de fútbol, candidato a la vice presidencia del club Nacional.
Foto: Inés Guimaraens

El directivo albo señaló que “no corresponde” analizar y tomar una decisión con el entrenador. “Ni nos planteamos de cara al domingo hacer nada”, señaló a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

"Jugamos el domingo y no tiene ningún sentido plantearnos hoy otra cosa", agregó, en referencia al próximo encuentro ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura en el Estadio Centenario a las 18:00.

Pablo Peirano Foto: Dante Fernández / FocoUy
Pablo Peirano

Pablo Peirano

El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza
NACIONAL

Silbidos y cánticos: la fuerte reacción de los hinchas de Nacional que volvieron al Gran Parque Central tras el batacazo de Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay

Joaquín Silva, golero de Plaza Colonia, le entrega la petaca a Santiago Motta
NACIONAL

La petaca en el Gran Parque Central, tras la vuelta de los hinchas de Nacional luego de la sanción de cuatro partidos a puertas cerradas por incidentes

“Hoy es viernes, jugamos el domingo… No corresponde”, dijo. “¿Lo de ayer fue un golpe? Fue un golpe”, reconoció el vice albo, quien contó que este jueves fue a un seminario para el que sacó sus entradas hace tres meses, sin saber que los albos iban a tener partido, y que llegó para ver los últimos 10 minutos del juego.

Perchman explicó que fue un partido por Copa AUF Uruguay que Nacional lo encaró con un equipo alternativo, diferente al que juega el Torneo Clausura, en el que los albos están al frente de la Tabla Anual con cuatro puntos de diferencia sobre Peñarol.

Consultado por si el resultado ante Plaza era “saca técnico”, dijo: “Es un partido que el equipo inicial es el segundo equipo de Nacional. No es un partido más, no es un resultado más, pero vamos a estar tranquilos de cara al domingo y seguir viendo. Evidentemente, si estás armando un collar, esta es una perla que suma a algo que no estuvo bueno. Pero, para mí, de cara al domingo, no tiene nada que ver sacarlo hoy”.

El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza
El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza

El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza

El vice tricolor reconoció que parciales albos le piden la salida del DT a través de comentarios y mensajes. “Volvemos a lo mismo: es lo que pide todo el mundo, me escribieron un montón de hinchas”.

Su respuesta a esos hinchas es que vienen “fulminando técnicos desde hace años y que tampoco ha sido la solución”. “Yo siempre dije, morir con los ojos abiertos no vamos a morir, pero vamos a esperar”.

Perchman señaló que tras el partido ante Plaza no tuvo reuniones con el presidente Ricardo Vairo ni con el gerente deportivo Sebastián Eguren. "No corresponde, es otro torneo, otra cosa, el enfoque nuestro sigue siendo el Uruguayo. Lo de ayer fue un golpe, no nos gusta estar en esta instancia eliminado de Copa AUF Uruguay, más allá de que manejemos un equipo alternativo. Hablar todo sobre caliente, sobre el momento, tampoco estaba bueno. Hoy los voy a ver a todos".

El directivo estimó que el "90%" de los cuestionamientos que recibe de los hinchas son para el entrenador Peirano.

También señaló que hay una "cacería permanente" contra el DT y que él trata de que eso "no se dé de esa manera". "Y los peores son los periodistas partidarios", comentó.

¿Salida de Sebastián Eguren?

Perchman fue consultado por si algún directivo le había planteado la salida de Sebastián Eguren en las últimas y dijo que "no". "Puede haber alguno que plantee alguna situación puntual, pero corte no", expresó.

Temas:

Flavio Perchman Pablo Peirano Nacional Gran Parque Central

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Tribuna Héctor Scarone en el Gran Parque Central
COPA AUF URUGUAY

La insólita cantidad de entradas que compraron los hinchas de Plaza Colonia para jugar ante Nacional por Copa AUF Uruguay

Pablo Peirano
NACIONAL

Pablo Peirano tras el fracaso de Nacional en la Copa AUF Uruguay y su situación al frente del club: "No me replanteo nada"

Exequiel Mereles y Diego Villalba
COPA AUF URUGUAY

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay: Peñarol sigue, Nacional quedó eliminado

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos