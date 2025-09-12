Silbidos y cánticos: la fuerte reacción de los hinchas de Nacional que volvieron al Gran Parque Central tras el batacazo de Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay

La fuerte reacción de los hinchas de Nacional

Los hinchas de Nacional que agotaron las entradas del Gran Parque Central en el regreso a su estadio luego de la sanción de partidos a puertas cerradas por los incidentes del Torneo Intermedio, se fueron mascando bronca tras la dura derrota que sufrió el equipo ante Plaza Colonia por 2-1 que lo dejó afuera de la Copa AUF Uruguay 2025.

El reclamo de un hincha de Nacional tras la derrota ante Plaza

Los tricolores, que habían abierto el marcador con gol de Nicolás López a los 61 minutos, sufrieron luego una remontada con anotaciones de Álvaro López a los 75 minutos y de Hebert Vergara cuando faltaban apenas cinco para que el árbitro marcara el final del encuentro.

Tras el final del partido y consumada la eliminación , hinchas albos largaron la rabia contra el equipo de Pablo Peirano y sus jugadores.

Luego del pitido, una fuerte silbatina bajó desde las repletas tribunas tricolores.

Además, luego los hinchas cantaron: “Ay, ay, ay, ay, están jugando en Nacional”, en un reclamo directo a los jugadores, quienes se fueron del campo de juego bajo silbidos y gestos de reprobación de los parciales.

Con su victoria, Plaza Colonia avanzó a la fase de los ocho mejores, instancia en la que se enfrentará con Albion, uno de los equipos de la Segunda División Profesional.

Lo que dijo Pablo Peirano: "No hay tiempo para llorar"

"La sensación no es buena, para nada, por el estadio cómo estaba, no resolvimos cuando tuvimos alguna oportunidad y no hicimos un buen partido defensivo y lo pagamos con dos goles en dos oportunidades y el partido se definió ahí", comenzó diciendo Pablo Peirano en conferencia de prensa.

Pablo Peirano Foto: Dante Fernández / FocoUy Pablo Peirano Foto: Dante Fernández / FocoUy

Consultado sobre si se replantea su futuro en el club, dijo: "No me replanteo nada, en ningún aspecto; en ese sentido no tengo la cabeza por ese lado".

"Teníamos mucha ilusión de seguir, de que los jugador tuvieran la oportunidad de demostrar, hoy nos queda una sola competencia y la tenemos muy rápido así que hay que seguir trabajando y afrontarla de manera inmediata porque no hay tiempo para llorar", expresó el DT tricolor.

Festejo de Plaza Colonia y bronca de jugadores de Nacional Festejo de Plaza Colonia y bronca de jugadores de Nacional Foto Dante Fernández / FocoUy

"Plaza hizo su juego, el juez debió avisar que fueran más rápido, no tanta conversa, no tanto aviso, pero cada uno hace lo que crea más conveniente y no es excusa", concluyó el DT.

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman se fue sin hacer declaraciones.