Ya sin el sancionado Luis Suárez, Inter Miami vuelve a la acción con Lionel Messi en la MLS; mirá cuándo juegan

El Inter Miami regresa a la acción en la MLS , luego de lo que fue la dura derrota en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders y la fecha FIFA, con la presencia de Lionel Messi en óptimas condiciones físicas, pero sin Luis Suárez que fue suspendido .

Messi se encuentra en gran estado de forma, luego de no ser de la partida en la última fecha de Eliminatorias ante Ecuador justamente para ser preservado desde lo físico para este tramo de la temporada con Inter Miami.

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 quedaron atrás para Lionel Messi y la selección Argentina , que sin mayor problema logró clasificarse a la próxima Copa del Mundo en el que defenderá su título ante otras 47 selecciones que llegarán el próximo año con el objetivo de conquistar dicha corona.

Para Messi, el final de las eliminatorias representó el adiós a un ciclo que parecía eterno y que tras casi dos décadas llegó a su fin con el duelo ante Venezuela del pasado jueves en el Monumental, ya que fue preservado en el duelo ante Ecuador por cuestiones físicas.

Inter Miami regresa a la acción con Lionel Messi y sin Suárez

De esta manera, luego de la fecha FIFA, el equipo de Javier Mascherano se mide ante Charlotte FC, un duelo importante para recortar distancias y mantenerse en los puestos de arriba de la MLS.

Inter Miami transita en el sexto puesto de la tabla de la MLS con 46 unidades. Por su parte, Charlotte se ubica tercero con 50 puntos, pero el equipo de Mascherano tiene cuatro partidos menos que su rival, debido a su participación en el Mundial de Clubes.

Inter Miami aún sueña con el liderato de la Conferencia Este y con el título de la Supporters Shield, ambos objetivos que aún son posibles para un equipo de las Garzas que para alcanzar dichas metas tiene nulo margen de error. De ganar esos cuatro partidos pendientes, más los juegos que aún faltan en la temporada, dependerán exclusivamente de sí mismos para conquistar el título y llegar a los playoffs como el mejor sembrado en la Conferencia.

Luis Suárez, ausente por la sanción

Luis Suárez fue sancionado por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos por su comportamiento en la final de la Leagues Cup con Inter Miami, cuando salivó a un funcionario del rival, Seattle Sounders, que fue campeón, el domingo 31 de agosto. Esta vez, serán tres encuentros de suspensión, que se suman a los seis que le aplicó la Leagues Cup el pasado viernes.

Luis Suárez en una nueva polémica con Inter Miami

Como informó Referí, Suárez había sido sancionado exclusivamente para el torneo en el que fue expulsado, por seis compromisos. Es un certamen que juegan los mejores equipos de la MLS y los de la Liga MX de México.

No obstante, la MLS tomó una decisión inédita, ya que se metió dentro de un torneo internacional para tomar esta determinación, y Luis Suárez no podrá jugar ahora por tres encuentros del torneo doméstico de Estados Unidos.

Los tres compromisos que se perderá el delantero uruguayo serán ante Charlotte como visitante, Seattle Sounders como local, y DC United también de local. Si se suman los seis de la Leagues Cup, Suárez estará fuera nueve encuentros.