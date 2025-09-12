El hincha más famoso de Plaza Colonia festejó a lo grande el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central; mirá su nuevo video viral

El hincha más famoso de Plaza Colonia volvió a viralizarse en las redes sociales tras el partido de este jueves en el que los “patablancas” le ganaron por 2-1 a Nacional en el Gran Parque Central y lo eliminaron con remontada de la Copa AUF Uruguay.

En el momento del gol del empate 1-1 de Plaza, el hincha fue captado por las cámaras de TV mientras festejaba en la tribuna visitante y sin su remera.

El famoso parcial del equipo coloniense se llama Gastón Zetune y su primer momento viral fue cuando festejó un gol de su equipo y sufrió una caída, lo que también quedó registrado por la TV.

Este jueves fue uno de los 13 hinchas de Plaza que se ubicaron en la Tribuna Héctor Scarone y que vieron un triunfo que quedará en la memoria del club.

Batacazo de Plaza Colonia

Plaza Colonia eliminó este jueves a Nacional de la Copa AUF Uruguay tras vencerlo de remontada por 1-2 y sellar el paso a los cuartos de final del torneo en el estadio Gran Parque Central.

Nacional comenzó ganando con gol de Nicolás López a los 61 minutos.

Sin embargo, el patablanca se repuso y se llevó la victoria con anotaciones de Álvaro López a los 75 minutos y de Hebert Vergara cuando faltaban apenas cinco para que el árbitro marcara el final del encuentro.

Festejo de Plaza Colonia y bronca de jugadores de Nacional Festejo de Plaza Colonia y bronca de jugadores de Nacional Foto Dante Fernández / FocoUy

Con su victoria, Plaza Colonia avanzó a la fase de los ocho mejores, instancia en la que se enfrentará con Albion, uno de los equipos de la Segunda División Profesional.

También en esta jornada, en un duelo que puso cara a cara a dos de los conjuntos que representan a la amateur Organización de Fútbol del Interior (OFI), Universitario de Salto goleó por 7-0 a Atlético Florida.

Un día antes, un tanto de Lucas Hernández en la última jugada del partido le dio a Peñarol un triunfo por 2-1 sobre Liverpool para seguir de largo en el torneo, mientras que Tacuarembó derrotó por la mínima a Cerro Largo.

20250911 Joaquín Silva y Gonzalo Carneiro Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay 2025, octavos de final. Foto: Dante Fernández / FocoUy Joaquín Silva y Gonzalo Carneiro Foto: Dante Fernández / FocoUy

Además, Defensor Sporting avanzó al vencer por 0-2 a Oriental, Racing venció por 4-3 en los penaltis a Boston River luego de igualar 0-0 en tiempo reglamentario y Albion goleó por 4-0 a Porongos, otro de los representantes de OFI.

El martes, Central Español derrotó por 1-2 a Bella Vista.

Los partidos de cuartos de final serán: Peñarol-Tacuarembó, Plaza Colonia-Albion, Defensor Sporting-Central Español y Racing-Universitario de Salto.

Este fin de semana, por la séptima jornada del Torneo Clausura, los equipos grandes volverán a saltar al campo y se enfrentarán a los mismos conjuntos con los que chocaron por la Copa AUF Uruguay en un hecho que se dio de manera fortuita.

