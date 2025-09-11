Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay: Peñarol sigue, Nacional quedó eliminado

Mirá los cruces de cuartos de final luego de completarse los octavos: sigue el tricampeón, de los grandes solo Peñarol, hay un equipo de OFI y tres de Segunda División Profesional

11 de septiembre 2025 - 22:47hs
Exequiel Mereles y Diego Villalba

Exequiel Mereles y Diego Villalba

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Con dos partidos se completó este jueves la disputa de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay quedando ya definidos los cruces de cuartos.

Nacional quedó eliminado sorpresivamente por un combativo Plaza Colonia.

Universitario de Salto vapuleó a Atlético Florida 7-0.

Los patablanca jugarán contra Albion, líder de la Segunda División Profesional.

Lautaro Navarro y Alan Torterolo
COPA AUF URUGUAY

El tricampeón Defensor Sporting le ganó a Oriental, avanzó en Copa AUF Uruguay y el Chinito Lautaro Navarro hizo su primer gol oficial

David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-1 Liverpool: con un golazo de Lucas Hernández en la hora el aurinegro clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Universitario, vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), chocará con Racing, único clasificado en octavos por la vía de los penales.

Resultados de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

Bella Vista 1-2 Central Español
Oriental de La Paz 0-2 Defensor Sporting
Racing 0 (4)-0 (3) Boston River
Peñarol 2-1 Liverpool
Cerro Largo 0-1 Tacuarembó
Albion 4-0 Porongos
Universitario de Salto 7-0 Atlético Florida
Nacional 1-2 Plaza Colonia

Estos son los cruces de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Los cruces
Defensor Sporting vs Central Español
Tacuarembó vs Peñarol
Racing vs Universitario de Salto
Plaza Colonia vs Albion

La fecha de los partidos se fijarán entre el 16 y 18 de setiembre y eventualmente también entre el 23 y 25 de setiembre.

Defensor Sporting ganó las tres ediciones que se jugaron.

Temas:

Copa AUF Uruguay Nacional Plaza Colonia

Seguí leyendo

Las más leídas

Rómulo Otero
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Los incidentes al final del partido entre Peñarol y Liverpool
COPA AUF URUGUAY

Los incidentes al final del partido entre Peñarol y Liverpool en la Tribuna América con trompadas, escupitajos y empujones entre hinchas de ambos equipos

David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-1 Liverpool: con un golazo de Lucas Hernández en la hora el aurinegro clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

La jugada de Abel Hernández y Lucas Hernández
COPA AUF URUGUAY

"Capaz que se me fue un poquito la boca": Abel Hernández reveló qué le dijo al árbitro por el gol que le anularon y que le costó la expulsión en el partido Peñarol vs Liverpool

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos