Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay: Peñarol sigue, Nacional quedó eliminado

Con dos partidos se completó este jueves la disputa de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay quedando ya definidos los cruces de cuartos.
Nacional quedó eliminado sorpresivamente por un combativo Plaza Colonia.
Universitario de Salto vapuleó a Atlético Florida 7-0.
Los patablanca jugarán contra Albion, líder de la Segunda División Profesional.
Universitario, vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), chocará con Racing, único clasificado en octavos por la vía de los penales.
Resultados de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay
|Bella Vista 1-2 Central Español
| Oriental de La Paz 0-2 Defensor Sporting
| Racing 0 (4)-0 (3) Boston River
| Peñarol 2-1 Liverpool
| Cerro Largo 0-1 Tacuarembó
| Albion 4-0 Porongos
| Universitario de Salto 7-0 Atlético Florida
| Nacional 1-2 Plaza Colonia
Estos son los cruces de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay
|Los cruces
|Defensor Sporting vs Central Español
| Tacuarembó vs Peñarol
| Racing vs Universitario de Salto
| Plaza Colonia vs Albion
La fecha de los partidos se fijarán entre el 16 y 18 de setiembre y eventualmente también entre el 23 y 25 de setiembre.
Defensor Sporting ganó las tres ediciones que se jugaron.