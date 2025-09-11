Quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay: Peñarol sigue, Nacional quedó eliminado

Con dos partidos se completó este jueves la disputa de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay quedando ya definidos los cruces de cuartos.

Los patablanca jugarán contra Albion, líder de la Segunda División Profesional.

Universitario, vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), chocará con Racing, único clasificado en octavos por la vía de los penales.

Resultados de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay

Bella Vista 1-2 Central Español Oriental de La Paz 0-2 Defensor Sporting Racing 0 (4)-0 (3) Boston River Peñarol 2-1 Liverpool Cerro Largo 0-1 Tacuarembó Albion 4-0 Porongos Universitario de Salto 7-0 Atlético Florida Nacional 1-2 Plaza Colonia

Estos son los cruces de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Los cruces Defensor Sporting vs Central Español Tacuarembó vs Peñarol Racing vs Universitario de Salto Plaza Colonia vs Albion

La fecha de los partidos se fijarán entre el 16 y 18 de setiembre y eventualmente también entre el 23 y 25 de setiembre.

Defensor Sporting ganó las tres ediciones que se jugaron.