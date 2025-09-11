"Capaz que se me fue un poquito la boca": Abel Hernández reveló qué le dijo al árbitro por el gol que le anularon y que le costó la expulsión en el partido Peñarol vs Liverpool

El delantero de Liverpool, Abel Hernández , contó que le dijo al árbitro Leandro Lasso para que este lo expulsara luego de que le anulara el gol y tras el final del partido que Peñarol le ganó 2-1 a los negriazules con un gol en la hora para avanzar en la Copa AUF Uruguay .

Tras el tanto del triunfo carbonero, la Joya le hizo un duro reclamo al árbitro que le mostró la tarjeta roja.

Todo se debió a una jugada anterior en la que Lasso le anuló un gol a Hernández en un tiro de esquina, en el que al saltar toma de la camiseta a Lucas Hernández antes de cabecear y mandar la pelota a la red.

El delantero habló en zona mixta y contó qué le pareció la jugada. “La vi en el vestuario. Sigo pensando lo mismo que le dije al árbitro: ‘Si cobrás esa falta, tenés que cobrar mínimo dos o tres penales por partido’. Pero son decisiones”.

“Ahora estoy más tranquilo y ya pensando en el sábado”, agregó sobre el partido Liverpool vs Peñarol por el Clausura en Belvedere.

A la Joya le preguntaron si con otra camiseta le hubiesen marcado esa falta. “No pienso eso”, respondió. “Todos cometemos errores y quizás yo esté equivocado y él piensa que cobró bien, y está perfecto. Me dijo que vio un agarrón mío a Lucas, solo eso”, sostuvo.

Con respecto a la expulsión, luego del gol aurinegro en la última jugada del partido, señaló: “Me expulsó al final. Capaz que se me fue un poquito la boca. No soy de ser así, pero en ese momento lo sentía y me salió hacerlo así. Son cosas que pasan”.

El atacante que es figura en Liverpool, club al que llegó desde Peñarol, ya piensa en el partido en Belvedere. “El sábado volvemos a jugar por el Campeonato Uruguayo. Es un partido importante y jugamos en nuestra casa, así que a prepararlo de la mejor manera”.

“Hoy fue un lindo partido y esperemos el sábado poder plantear lo mismo y llevarnos la victoria. Intentaremos ayudarnos con nuestra gente y hacer un buen partido”, señaló.

Peñarol a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Un tanto de Lucas Hernández en la última jugada del partido dio este miércoles a Peñarol un triunfo por 2-1 sobre Liverpool y la clasificación a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

En los cuartos de final, Peñarol se enfrentará con Tacuarembó, equipo de la Segunda División Profesional que en esta jornada dio un golpe sobre la mesa al eliminar a Cerro Largo con un 1-0.

20250910 Héctor Villalba de Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay Héctor Villalba de Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

El gol decisivo llegó en el tercer minuto añadido: un remate del lateral izquierdo imposible para el golero Sebastián Lentinelly.

Hasta entonces el partido parecía destinado a una tanda de penaltis. Pocos minutos antes, el arbitro había anulado un gol de Abel Hernández que pudo significar el triunfo de Liverpool, lo que llevó al atacante del negriazul a protestar, por lo que fue expulsado al finalizar el partido.

En el primer tiempo, David Terans puso adelante a Peñarol, mientras que Renzo Machado empató con un remate a distancia.

Con su victoria en el juego que marcó el partido número cien de Diego Aguirre como entrenador en el ciclo actual, el Aurinegro logró la clasificación en una semana en la que tuvo complicaciones al confirmarse que el delantero Javier Cabrera se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Resultados de la Copa AUF Uruguay

También este miércoles, Defensor Sporting avanzó al vencer por 0-2 a Oriental y Racing venció por 4-3 en los penales a Boston River luego de igualar 0-0 en los 90 reglamentarios.

Asimismo, Albion, otro de los equipos de la Segunda División, goleó por 4-0 a Porongos, uno de los representantes de la amateur Organización de Fútbol del Interior (OFI).

Un día antes, Central Español derrotó por 1-2 a Bella Vista.

Este jueves, la Copa AUF Uruguay continuará con otros dos partidos. Uno de ellos enfrentará a Nacional con Plaza Colonia en un duelo que el tricolor afrontará con un once con varios suplentes y en el que podrían estar el venezolano Rómulo Otero, el colombiano Juan Pablo Patiño y el nigeriano Osinachi Christian Ebere.

