En tenso cruce entre Nicolás González y Kendry Páez por Eliminatorias entre Argentina y Ecuador; mirá el video

Ecuador se impuso 1-0 ante Argentina en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas , con gol de Enner Valencia de penal, pero uno de los tópicos que más se habló, no fue el resultado y desarrollo del partido, sino el cruce entre Nicolás González y Kendry Páez , que no fue captado por la televisión.

El video de ese cruce, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo el joven ecuatoriano respondió a un gesto del argentino en los minutos finales del cotejo , en un duelo que sintetizó la intensidad de un partido cargado de emociones, y que tuvo su parte picante.

El ambiente en el estadio reflejó la importancia simbólica del triunfo, pese a que los dos equipos estaban clasificados. Para Ecuador significó un triunfo muy emblemático ante la vigente campeona del mundo y además estiró su racha a 12 partidos invicto y sin conceder ni un gol, por lo que argumentos de festejo había.

Fue en los instantes finales cuando se produjo el episodio que acaparó la atención de los aficionados. En las imágenes difundidas en redes sociales y captadas por un usuario desde la tribuna, se observa cómo Nico González se acerca a Páez y le muestra el parche de campeón del mundo en la camiseta.

El ecuatoriano respondió con una actitud desafiante, señalando con los dedos el marcador favorable y pronunciando una frase que se volvió viral: "Uno cero, aquí te cagas", haciendo referencia al resultado parcial del encuentro. Cabe mencionar que Argentina nunca pudo ganarle a Ecuador en Guayaquil.

El partido, considerado uno de los más intensos de toda la Eliminatoria, dejó secuelas también fuera del campo. El propio Nico González, posteriormente en zona mixta, hizo referencia a que los ecuatorianos "parecía que habían sido campeones del mundo después del partido".

En cuanto a la clasificación, la victoria permitió a Ecuador asegurarse el segundo puesto en las Eliminatorias, finalizando a 9 puntos de Argentina. Un detalle a tener en cuenta es que la selección ecuatoriana inició la competencia con 3 puntos menos debido a una sanción impuesta por la FIFA por la mala inclusión de un jugador en la anterior clasificación para Qatar 2022.

A su vez, esta derrota supuso para Argentina la pérdida del primer puesto del ranking FIFA, que en la próxima actualización el 17 de setiembre será liderado por España, segundo Francia y en tercer lugar los dirigidos por Lionel Scaloni.