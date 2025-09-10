Así trepó Uruguay en el ranking FIFA que se dará a conocer en una semana, y ya se sabe en qué bombo estará en el sorteo del Mundial 2026

La selección uruguaya empató 0-0 este martes en Santiago ante Chile en lo que fue la despedida del combinado nacional de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, con un juego deslucido y en el que no mostró prácticamente nada. En tanto, subió un lugar en el ranking FIFA que se dará a conocer el 18 de setiembre y estará en el bombo 2 en el sorteo de la Copa del Mundo.
Uruguay fue superado por los chilenos de manera clara, sobre todo en el segundo tiempo, transformando al arquero Santiago Mele en figura por dos intervenciones muy buenas, una por período.
Uruguay escala una posición en el ranking FIFA
El próximo ranking FIFA se actualizará el 17 de setiembre.
El mismo pasará a ser liderado por España, con Francia en el segundo lugar, en tanto que la derrota albiceleste -sin Lionel Messi- contra Ecuador por 1-0 de este martes, la hace bajar dos puestos hasta el número 3.
En esta doble fecha FIFA de setiembre, Uruguay derrotó a Perú 3-0 y empató con Chile 0-0.
De esta manera, la celeste logrará trepar un puesto y quedará en el lugar 15, superando a Estados Unidos que cae al 16.
A su vez, con esta posición y por más que falten las fechas FIFA de octubre (ante Uzbekistán y República Dominicana), y noviembre (México y Estados Unidos), ya se sabe que Uruguay ocupará el bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026, el próximo viernes 5 de diciembre, detrás de los que serán cabezas de serie.
Así quedará el ranking FIFA de setiembre:
1) España 1.875 puntos
2) Francia 1.871
3) Argentina 1.870
4) Inglaterra 1.820
5) Portugal 1.780
6) Brasil 1.762
7) Holanda 1.754
8) Bélgica 1.740
9) Croacia 1.714
10) Italia 1.710
11) Marruecos 1.706
12) Alemania 1.704
13) Colombia 1.694
14) México 1.688
15) Uruguay 1.674
16) Estados Unidos 1.670
17) Suiza 1.648
18) Senegal 1.645
19) Japón 1.640
20) Dinamarca 1.628
¿Quiénes serían los cabezas de serie con el ranking actual?
La primera fase del Mundial se jugará en 12 grupos y serán cabezas de serie los tres organizadores, Canadá, México y EEUU y los nueve países mejor ubicados en el ranking FIFA.
Con este criterio, los cabezas de serie (si clasifican al Mundial) serían hoy:
1) México
2) EEUU
3) Canadá
4) España
5) Francia
6) Argentina
7) Inglaterra
8) Portugal
9) Brasil
10) Holanda
11) Bélgica
12) Croacia
Si alguno de estos países no clasifica al Mundial, el decimotercero, decimocuarto y así hasta completar los 12 mejor colocados estarán en el bombo 1, como cabeza de serie.
En este escenario, Italia, Alemania y Uruguay, todos campeones del mundo, no serían cabezas de serie e irían al bombo 2. De todas formas tendrán que esperar hasta noviembre para conocer el ranking final para confeccionar los bombos.