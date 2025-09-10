La selección argentina perderá el primer puesto del ranking FIFA: mirá dónde quedó ubicada

La selección argentina perdió 1-0 ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas , cerrando así el camino de manera amarga ya que además la derrota supone la pérdida del primer puesto del ranking FIFA , que pasará a ser ocupado por España .

Llego al fin una era en el ciclo de Lionel Scaloni , que lideró el ranking desde abril del 2023 de manera interrumpida hasta ahora, cuando caerá a la tercera posición, ya que Francia también lo superará y se ubicará en la segunda plaza .

En la próxima actualización del sistema elaborado por el organismo rector del fútbol internacional, que será el próximo 17 de septiembre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dejará el primer puesto que mantenía de manera ininterrumpida desde abril de 2023 , según aseguró el especialista Silvio Maverino.

El cambio en la lista se explica por el funcionamiento del propio ranking. Se utiliza un modelo de cálculo denominado Elo , ideado para reflejar el rendimiento presente de las selecciones en función de sus resultados, la dificultad del rival al que se enfrenta y la importancia de los partidos disputados.

Argentina sumaba 1.885,36 unidades, España era escolta con 1.867,09 y Francia tenía 1.862,03. La reciente caída ante el seleccionado ecuatoriano, ubicado en el puesto 23 del listado con 1.570,68 puntos, provocará una caída en el puntaje argentino, más allá de la victoria obtenida frente a Venezuela pocos días antes.

Argentina Ecuador La selección Argentina pierde el primer puesto del ranking EFE

El sistema Elo premia las victorias contra equipos mejor posicionados y asigna penalizaciones más significativas y grandes a las derrotas contra rivales de menor ranking. Por ello, la derrota frente a Ecuador le cuesta a la selección argentina varios puntos y el retroceso al tercer lugar en el ranking FIFA.

España, en este inicio de Eliminatorias europeas, venció 3-0 a Bulgaria en su primer compromiso y goleó 6-0 a Turquía en el siguiente encuentro. Francia, por su parte, hizo lo propio ante Ucrania e Islandia.