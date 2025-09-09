Dibu Martínez criticó duramente el arbitraje de Wilmar Roldán tras la derrota de Argentina ante Ecuador por Eliminatorias, en Guayaquil

Tyc Sports

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la selección argentina, habló en el campo de juego brevemente e hizo un pequeño análisis del encuentro tras la derrota ante Ecuador en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas y se refirió a la actuación del árbitro Wilmar Roldán.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Ecuador se impuso por 1-0 con gol de Enner Valencia de penal, en un partido en el que el Dibu tuvo dos intervenciones importantes en las que evitó la caída de su arco, y Wilmar Roldán fue tema de conversación por su sanción de la pena máxima por un golpe de Nicolás Tagliafico a Preciado.

La palabra del Dibu Martínez sobre el arbitraje En base al recorrido que hizo Argentina en estas Eliminatorias y como terminó el equipo en esta última fecha, dijo: "La sensación es amarga porque hicimos una gran eliminatoria, clasificamos hace mucho tiempo y ganábamos todos los partidos igual... Yo creo que fue un poco injusto el penal".