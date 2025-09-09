Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

Dibu Martínez criticó duramente el arbitraje de Wilmar Roldán tras la derrota de Argentina ante Ecuador por Eliminatorias, en Guayaquil

El Dibu Martínez, de buenas intervenciones en el partido ante Ecuador, se refirió a la incidencia de Wilmar Roldán en el encuentro

9 de septiembre 2025 - 23:08hs
Tyc Sports

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la selección argentina, habló en el campo de juego brevemente e hizo un pequeño análisis del encuentro tras la derrota ante Ecuador en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas y se refirió a la actuación del árbitro Wilmar Roldán.

Ecuador se impuso por 1-0 con gol de Enner Valencia de penal, en un partido en el que el Dibu tuvo dos intervenciones importantes en las que evitó la caída de su arco, y Wilmar Roldán fue tema de conversación por su sanción de la pena máxima por un golpe de Nicolás Tagliafico a Preciado.

La palabra del Dibu Martínez sobre el arbitraje

En base al recorrido que hizo Argentina en estas Eliminatorias y como terminó el equipo en esta última fecha, dijo: "La sensación es amarga porque hicimos una gran eliminatoria, clasificamos hace mucho tiempo y ganábamos todos los partidos igual... Yo creo que fue un poco injusto el penal".

Posteriormente, agregó: "La expulsión (de Otamendi) puede ser, pero el penal es una disputa que él (Preciado) va contra Tagliafico y cambia el partido. Sabemos que los referís afuera de casa nos complican un poco más".

Temas:

Dibu Martínez Ecuador Selección Argentina Eliminatorias Sudamericanas

Las más leídas

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Las fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya
URUGUAYOS

Las tiernas fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha
ELIMINATORIAS

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos