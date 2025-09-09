Dólar
Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje

Después de 18 fechas se terminó este martes el clasificatorio para el Mundial 2026 con un sabor amargo para los celestes: Uruguay culminó cuarto y Brasil con su quinto puesto hubiera ido al repechaje en la vieja Copa del Mundo de 32 selecciones

9 de septiembre 2025 - 22:30hs
Marcelo Bielsa selección uruguaya vs Chile Eliminatorias 2026 noviembre 2025
Foto: ATON / FocoUy

La selección uruguaya culminó cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y no supo aprovechar su último partido ante Chile, este martes en Santiago, para acceder al segundo lugar de la tabla de posiciones.

El empate ante la eliminada selección trasandina fue un duro golpe para el combinado dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, que pudo llegar a 30 puntos y se quedó en 28.

Estos fueron los resultados de la fecha 18 del clasificatorio:

Marcelo Bielsa en Bolivia vs Uruguay en El Alto
SELECCIÓN URUGUAYA

Entre el mito del recambio de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, que elogió FIFA, y lo que devuelve la realidad de la celeste camino al Mundial 2026

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Bolivia 1-0 a Brasil

Paraguay 1-0 a Perú

Colombia 6-3 a Venezuela

Uruguay empató 0-0 ante Chile

Con estos resultados, Argentina terminó primero, como ya había confirmado cuatro fechas atrás.

Ecuador fue segundo. A la selección dirigida por el argentino Beccaccese le quitaron tres puntos en la tabla de posiciones. Ganó a lo largo del clasificatorio 32 (terminó con 29) y le sacó cuatro al resto y quedó seis puntos por debajo de Argentina.

Con 28 puntos terminaron Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay, pero por diferencia de goles fue tercero Colombia, cuarto Uruguay, quinto Brasil y sexto Paraguay.

Colombia y Brasil terminaron con +10, pero los cafeteros anotaron más que los celestes y se quedaron con el tercer puesto.

Brasil terminó con un saldo de +7 y Paraguay con +4.

Si el Mundial del próximo año se hubiera jugado con 32 equipos y no con 48, formato que se estrenará en el torneo de Canadá, EEUU y México, Brasil estaría jugando el repechaje y Paraguay eliminado.

Con su triunfo ante Brasil en La Paz, Bolivia cerró un gran clasificatorio, terminó séptimo y va al repechaje.

Venezuela, sorpresivamente, se quedó sin su sueño mundialista. Terminó octava.

Perú y Chile quedaron eliminados

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 después de completarse las 18 fechas del clasificatorio:

Estos fueron los resultados de las 18 fechas:

Temas:

tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas selección uruguaya

