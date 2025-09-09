Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay con Chile: "La actuación no fue satisfactoria", pero el cierre de las Eliminatorias "fue bueno"

El entrenador de la selección uruguaya Marcelo Bielsa dijo que no quedó conforme con la actuación de Uruguay en el partido de cierre de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, donde empató 0-0 en su visita a Chile.

Uruguay ya estaba clasificado tras golear 3-0 a Perú el jueves de la semana pasada mientras que Chile ya estaba eliminado hace un par de fechas.

"No fue un partido bueno para nosotros, la posesión fue compartida , sobre las situaciones, erramos goles, pero ellos crearon mejores situaciones a las nuestras. No lo merecimos ganar, de haber habido un ganador no merecíamos ser nosotros. Haber terminado 0-0 para nosotros es un resultado satisfactorio porque con la actuación del equipo no imaginaba poder ganar el partido. Al no poderlo ganar y sufrir situaciones de peligro, valoramos el empate, pero no significa que estemos conformes con el juego que desplegamos", dijo Bielsa en conferencia de prensa.

"Los datos nos los tengo", replicó Bielsa a la pregunta de si sabía si Uruguay había corrido más o menos que Chile y al mismo tiempo más o menos sobre sus datos promedio.

"El último partido fue el mejor partido en toda la Eliminatoria", dijo Bielsa sobre el 3-0 a Perú. "Por juego, ataque, rendimiento físico-técnico en todos los sentidos. Hoy estábamos convencidos de que debíamos repetir la actuación, y obviamente respecto del juego por los costados no contamos con (Facundo) Pellistri y (Maximiliano) Araújo, pero la actuación de Brian (Rodríguez) en el partido anterior lo colocaba en muy buen nivel y (Cristian) Olivera es un jugador que estamos esperando que crezca y sea una solución. El hecho de no tener en el campo un volante ofensivo lo echamos de menos por la posibilidad de tener un jugador con sed desequilibrio individual. Jugamos con tres muy buenos volantes, (Manuel) Ugarte, (Rodrigo) Bentancur y (Federico) Valverde, pero con esos tres jugadores de ese nivel, que son muy buenos defensivamente, pasamos mucho tiempo del partido sin poder recuperar la pelota", explicó Bielsa.

"La actuación no fue satisfactoria, no hay ninguna justificación que claramente indique por qué después de un gran partido no pudimos repetir una actuación del mismo nivel. No tuvimos orden defensivo, al no tenerlo los jugadores corren mal. Cuando uno corre atrás de la pelota y no logra recuperarla, genera un gran desgaste, en muchos momentos del partido pasó eso", expresó el entrenador argentino.

"En líneas generales, hasta la Copa América tuvimos un rendimiento, después un período que ya expliqué con mucho detalle y el cierre con Venezuela, Perú y haber empatado hoy es un buen cierre", manifestó.

Sobre los dos cambios que hizo y los tres que optó por no realizar, Bielsa expresó: "Cuando uno observa el juego, visualiza que el jugador que no está jugando pueda resolver las necesidades que presenta el equipo según los momentos y no me pareció que hubieran jugadores que pudieran darnos lo que al equipo le estaba faltando. Estábamos con dificultades para terminar los ataques y para neutralizar los desplazamientos de los laterales rivales y esos fueron los cambios que creí que debía hacer, no me parecía que hubiera opciones que permitieran resolver los problemas que vi del equipo".

Bielsa puso a Kevin Amaro, debutante, a los 71' y Federico Viñas a los 80'.

En el cierre de la conferencia, Bielsa contestó a cuatro periodistas chilenos.

"Es evidente que hay muchos jugadores que tienen una posibilidad de crecimiento que todavía no han conseguido, la mayoría de estos jugadores jóvenes que tiene el equipo uno imagina que van a desarrollarse y van a ser buenos, pero eso tiene que suceder. Es importante respetar los tiempos de maduración de los jugadores. Yo vería con optimismo el crecimiento del fútbol chileno en los próximos cuatro años, hay 10-12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes, pero es mi opinión, no tengo el análisis profundo de los que ven con regularidad a la selección chilena", dijo sobre la selección de Chile.