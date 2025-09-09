Dólar
ELIMINATORIAS

El uno por uno del primer tiempo de Chile vs Uruguay por Eliminatorias: Santiago Mele el único destaque con una gran atajada

Uruguay jugó un discreto primer tiempo ante Chile en su último partido de Eliminatorias y en el primer tiempo solo se destacó Santiago Mele por una gran atajada

9 de septiembre 2025 - 21:22hs
Santiago Mele

Santiago Mele

Foto: Leonardo Carreño
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

La selección uruguaya se despide de las Eliminatorias enfrentando a Chile en el Estadio Nacional de Santiago. En el primer tiempo, el equipo de Marcelo Bielsa jugó un discreto partido donde no hubo prácticamente destaques individuales.

Santiago Mele 6: Voló sin tocarla en el primer remate al arco de Chile, que se fue afuera. Seguro en el primer centro que le tiraron. Enorme atajada a los 28' tras remate de Cepeda de afuera del área.

Nahitan Nández 5: Fuerte en la marca, intenso para proyectarse al ataque pero sin llegar a zona de influencia.

Ronald Araujo 5: Muy firme en las primeras jugadas donde tuvo que defender el área. Titubeó en sus primeros pasos de mediana distancia pero luego se afirmó en el rubro y llegó a meter un cambio de frente perfecto para Brian Rodríguez.

Darwin Núñez
SELECCIÓN URUGUAYA

Selección uruguaya: se confirmaron las ciudades de los amistosos ante México y Estados Unidos en noviembre

Lucas Cepeda de Chile disputa el balón con Matías Viña de Uruguay por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile vs Uruguay EN VIVO: de entrada en el segundo tiempo, Santiago Mele volvió a salvar a la celeste por las Eliminatorias

Sebastián Cáceres 5: Salió a cortar juego y se mostró preciso y veloz para hacerlo aunque a los 31' le entró muy duro a Hormazábal. Correcto.

Matías Viña 5: Salió con explosión al ataque sin lograr progresar hasta el minuto 27 cuando Brian Rodríguez le generó la calle: demoró una vida en tirar el centro y se lo bloquearon.

Manuel Ugarte 5: Tomó el volante central y fue generoso en la movilidad para organizar la salida, desmarcarse en forma permanente e intentar conectar hacia adelante. Se llevó un planchazo durísimo a los 38'. Quedó molesto tras esa infracción que le provocó un importante corte, cometió una falta innecesaria. Fue muy irregular a la hora de pasar la pelota y solo logró un rompimiento bueno hacia adelante.

Federico Valverde 5: Movilidad permanente y pases precisos, pero poca influencia en el juego y en el armado.

Cristian Olivera 5: Gran corrida en la primera jugada del partido en un contragolpe donde no se llegó a patear al arco. Robó pelotas en la salida del lateral rival y se ofreció siempre para jugar con Nández y Bentancur. Volvió a meter una corrida larga muy buena a los 28, habilitando bien a Darwin que se la quiso devolver pero fue impreciso. Se perdió un gol en un centro al segundo palo donde el golero chileno salió mal.

Rodrigo Bentancur 5: Jugó de interior por derecha y llamativamente se mostró impreciso, sobre todo a la hora de lanzar en largo. Suplió eso con su despliegue físico, marca y su colaboración eficaz para la defensa de la pelota quieta.

Brian Rodríguez 5: Participó menos que Olivera, pero intentó ser más punzante en sus determinaciones, buscando pases decisivos.

Darwin Núñez 5: Gran combinación con Brian para rematar de afuera del área en la primera llegada de Uruguay a los 17'. A los 28' se escapó de contragolpe pero su pase de zurda fue impreciso. Recuperó una buena pelota a los 36' con su tenaz presión alta y le generó a Uruguay un córner.

Temas:

selección uruguaya Eliminatorias Chile Santiago Mele

Seguí leyendo

