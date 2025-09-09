Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Selección uruguaya: se confirmaron las ciudades de los amistosos ante México y Estados Unidos en noviembre

La selección uruguaya ya tiene definido las ciudades en las que jugará los amistosos ante México y Estados Unidos en el mes de noviembre

9 de septiembre 2025 - 14:06hs
Darwin Núñez

Darwin Núñez

Foto: EFE

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya tiene definida las ciudades en las que jugará los amistosos ante México y Estados Unidos en el mes de noviembre, con los que terminará los partidos de este años 2025 luego de las Eliminatorias y los partidos de octubre en Malasia.

Los amistosos ante México y Estados Unidos

La celeste ya tiene confirmado los amistosos ante México y Estados Unidos en el mes de noviembre.

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Folarin Balogun of United States challenges for the ball with Mathias Olivera of Uruguay during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between United States and Uruguay at GEHA Field at Arrowhead Stadium on July 01,
Mathías Olivera de la selección de Uruguay ante Estados Unidos por la Copa América 2024

Mathías Olivera de la selección de Uruguay ante Estados Unidos por la Copa América 2024

El primer partido de esa ventana será ante México en la ciudad de Torreón, con fecha y horario aún a definir.

Marcelo Bielsa previo al último viaje por las Eliminatorias para el Mundial 2026 con la selección uruguaya
ELIMINATORIAS

Los elogios a Marcelo Bielsa y cómo ve el partido ante la selección uruguaya de este martes el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova

la idea de marcelo bielsa de un partido de despedida en el interior antes del mundial 2026 y su respeto que nadie imagina a oscar tabarez, segun conto jorge giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

La idea de Marcelo Bielsa de un partido de despedida en el interior antes del Mundial 2026 y su "respeto" que "nadie imagina" a Óscar Tabárez, según contó Jorge Giordano

Y el juego ante Estados Unidos será en la ciudad de Tampa, en la costa oeste de Florida, el martes 18 de noviembre a la hora 21:00.

Los amistosos de octubre

Antes de esos dos amistoso ante México y Estados Unidos, la selección uruguaya jugará dos partidos en octubre y en Malasia.

El primero será ante República Dominicana el día 10 y el segundo ante Uzbekistán el día 13.

Aún no se han confirmado los horarios de esos encuentros.

Luego de los partidos con los que cerrará la actividad 2025, la selección volverá a tener actividad en el mes de marzo de 2026, ya con los rivales del Mundial confirmados en el sorteo del próximo 5 de diciembre y con la intensión de que esos partidos sean en Europa.

Además, la celeste tendrá dos amistosos previos al Mundial que se jugarán en Uruguay a modo de despedida en el mes de junio.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa Malasia

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

Las fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya
URUGUAYOS

Las tiernas fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa en Bolivia vs Uruguay en El Alto
SELECCIÓN URUGUAYA

Entre el mito del recambio de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, que elogió FIFA, y lo que devuelve la realidad de la celeste camino al Mundial 2026

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos