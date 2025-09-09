Selección uruguaya: se confirmaron las ciudades de los amistosos ante México y Estados Unidos en noviembre

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya tiene definida las ciudades en las que jugará los amistosos ante México y Estados Unidos en el mes de noviembre, con los que terminará los partidos de este años 2025 luego de las Eliminatorias y los partidos de octubre en Malasia.
Los amistosos ante México y Estados Unidos
La celeste ya tiene confirmado los amistosos ante México y Estados Unidos en el mes de noviembre.
El primer partido de esa ventana será ante México en la ciudad de Torreón, con fecha y horario aún a definir.
Y el juego ante Estados Unidos será en la ciudad de Tampa, en la costa oeste de Florida, el martes 18 de noviembre a la hora 21:00.
Los amistosos de octubre
Antes de esos dos amistoso ante México y Estados Unidos, la selección uruguaya jugará dos partidos en octubre y en Malasia.
El primero será ante República Dominicana el día 10 y el segundo ante Uzbekistán el día 13.
Aún no se han confirmado los horarios de esos encuentros.
Luego de los partidos con los que cerrará la actividad 2025, la selección volverá a tener actividad en el mes de marzo de 2026, ya con los rivales del Mundial confirmados en el sorteo del próximo 5 de diciembre y con la intensión de que esos partidos sean en Europa.
Además, la celeste tendrá dos amistosos previos al Mundial que se jugarán en Uruguay a modo de despedida en el mes de junio.