Selección uruguaya: se confirmaron las ciudades de los amistosos ante México y Estados Unidos en noviembre

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya tiene definida las ciudades en las que jugará los amistosos ante México y Estados Unidos en el mes de noviembre, con los que terminará los partidos de este años 2025 luego de las Eliminatorias y los partidos de octubre en Malasia.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La celeste ya tiene confirmado los amistosos ante México y Estados Unidos en el mes de noviembre.

Mathías Olivera de la selección de Uruguay ante Estados Unidos por la Copa América 2024

El primer partido de esa ventana será ante México en la ciudad de Torreón, con fecha y horario aún a definir.

SELECCIÓN URUGUAYA La idea de Marcelo Bielsa de un partido de despedida en el interior antes del Mundial 2026 y su "respeto" que "nadie imagina" a Óscar Tabárez, según contó Jorge Giordano

ELIMINATORIAS Los elogios a Marcelo Bielsa y cómo ve el partido ante la selección uruguaya de este martes el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova

Y el juego ante Estados Unidos será en la ciudad de Tampa, en la costa oeste de Florida, el martes 18 de noviembre a la hora 21:00.

Los amistosos de octubre

Antes de esos dos amistoso ante México y Estados Unidos, la selección uruguaya jugará dos partidos en octubre y en Malasia.

El primero será ante República Dominicana el día 10 y el segundo ante Uzbekistán el día 13.

Aún no se han confirmado los horarios de esos encuentros.

Luego de los partidos con los que cerrará la actividad 2025, la selección volverá a tener actividad en el mes de marzo de 2026, ya con los rivales del Mundial confirmados en el sorteo del próximo 5 de diciembre y con la intensión de que esos partidos sean en Europa.

Además, la celeste tendrá dos amistosos previos al Mundial que se jugarán en Uruguay a modo de despedida en el mes de junio.