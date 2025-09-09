Dólar
PEÑAROL

El logro histórico que alcanzó Peñarol en formativas de fútbol femenino en el torneo Fiesta Conmebol Evolución

La categoría sub 16 de Peñarol disputa un torneo en Parque Guasu, en Paraguay, y el lunes marcó un mojón en la historia del fútbol femenino del club

9 de septiembre 2025 - 19:08hs
Peñarol

Las formativas del fútbol femenino de Peñarol lograron un triunfo histórico para el club: por primera vez ganaron un partido jugado en el extranjero.

Fue en el torneo Fiesta Conmebol Evolución 2025 que se disputa en Parque Guasu, ubicado en la ciudad de Luque, en Paraguay.

El certamen es un espacio de formación, integración y valores a través del deporte, según expresa Conmebol.

La categoría sub 16 de Peñarol debutó el sábado con derrota 3-0 ante River Plate, pero el lunes se repuso y le ganó 1-0 a Colo Colo con un gol de Romina Acosta.

Los cruces de la Copa AUF Uruguay 2025
COPA AUF URUGUAY

Copa AUF Uruguay: así se juegan los octavos de final que comienzan este martes y con Peñarol y Nacional buscando su lugar en cuartos

Diego Aguirre con Peñarol
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que preparó Diego Aguirre para enfrentar a Liverpool este miércoles por Copa AUF Uruguay

El plantel es dirigido por Emiliano Carrizo y es compuesto por Matilde Deambrosis, Antonella Ataides, Maia Leies, Milagros Fernández, Kiara Da Silveira, Tizziana Almeida, Giuliana Grecco, Naomi Rodríguez, Mariana Echegaray, Nadia Céspedes, Kiara Molina, Lusmila Barboza, Sofía Bensasson, Lusmila Gainza, Romina Acosta, la autora del gol, Kemare Silveira, Siamara Sánchez, Pilar Montandón y Candelaria Rodríguez.

Viajó como médico Álvaro Borjar y como dirigentes Lucía Chucarro y Luisa Fernández.

Este miércoles, Peñarol enfrenta a Olimpia y el viernes a Independiente del Valle.

Ambos encuentros se juegan a la hora 10.30 y pueden verse a través del canal de Youtube de Conmebol.

Se juegan dos series de cinco y después hay cruces para definir al campeón, el tercero y el quinto puesto.

Temas:

Peñarol Fútbol femenino juveniles de Peñarol

