Lionel Messi fue el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el boliviano Marcelo Terceros fue segundo y apareció un nuevo Luis Suárez; así quedó la clasificación final

La tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 consagró a Lionel Messi como el máximo artillero, aunque faltó al último encuentro este martes, en el que Argentina perdió ante Ecuador.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El capitán de Argentina convirtió ocho goles , siete de jugada y uno de tiro libre.

El boliviano Miguel Terceros , quien este martes de penal le dio el histórico triunfo ante Brasil en La Paz y el colombiano Luis Díaz fueron los escoltas de Messi con siete goles cada uno.

El goleador uruguayo Darwin Núñez terminó quinto con los cinco tantos que marcó en los seis primeros partidos de estas Eliminatorias. En los últimos 12, a los que faltó a cinco por suspensión, no anotó.

ELIMINATORIAS El uno por uno de Chile vs Uruguay por Eliminatorias: Santiago Mele fue el único destaque con dos grandes atajadas

ELIMINATORIAS Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

La nota diferente en la tabla de goleadores la dio un nuevo Luis Suárez, el delantero colombiano que este martes convirtió cuatro goles a Venezuela, los cuatro primeros con la camiseta de su país.

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas: