Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

Lionel Messi fue el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el boliviano Marcelo Terceros fue segundo y apareció un nuevo Luis Suárez; así quedó la clasificación final

Las Eliminatorias para el Mundial 2026 terminaron con el capitán de Argentina, Lionel Messi, como máximo artillero con ocho goles, siete de jugada y uno de tiro libre

9 de septiembre 2025 - 23:00hs
Lionel Messi

Lionel Messi

La tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 consagró a Lionel Messi como el máximo artillero, aunque faltó al último encuentro este martes, en el que Argentina perdió ante Ecuador.

El capitán de Argentina convirtió ocho goles, siete de jugada y uno de tiro libre.

El goleador uruguayo Darwin Núñez terminó quinto con los cinco tantos que marcó en los seis primeros partidos de estas Eliminatorias. En los últimos 12, a los que faltó a cinco por suspensión, no anotó.

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Uruguay
ELIMINATORIAS

El uno por uno de Chile vs Uruguay por Eliminatorias: Santiago Mele fue el único destaque con dos grandes atajadas

La nota diferente en la tabla de goleadores la dio un nuevo Luis Suárez, el delantero colombiano que este martes convirtió cuatro goles a Venezuela, los cuatro primeros con la camiseta de su país.

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas:

Embed
Temas:

Eliminatorias Sudamericanas selección uruguaya tabla de goleadores Lionel Messi Mundial 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Las fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya
URUGUAYOS

Las tiernas fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha
ELIMINATORIAS

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos