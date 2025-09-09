Así jugará Bolivia, séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, el repechaje para clasificar al Mundial 2026

Bolivia se quedó con un histórico triunfo ante Brasil por 1-0 en La Paz y, tras la derrota de Venezuela frente a Colombia, quedó en la séptima ubicación de las Eliminatorias Sudamericanas y jugará el repechaje para el Mundial 2026 .

Miguel Terceros , que terminó como segundo máximo goleador de estas Eliminatorias , convirtió el penal en el cuarto minuto adicional de la primera mitad del partido de la última fecha, disputado en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.

La otra mano que necesitaba Bolivia se la brindó Colombia, que venció a domicilio por 3-6 a Venezuela en Maturín . Los resultados dejaron a Bolivia en séptimo lugar y hacia al repechaje con 20 puntos y a Venezuela octava con 18.

¿Cuándo se jugará el Repechaje al Mundial 2026?

El Repechaje se jugará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, y tendrá a seis selecciones peleando por dos cupos para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en junio de ese año.

¿Dónde se jugará el Repechaje al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se disputará en México, con Monterrey y Guadalajara como las sedes designadas. Estas ciudades recibirán a las selecciones que se jugarán los últimos cupos disponible para la Copa del Mundo.

¿Cómo jugará Bolivia el Repechaje al Mundial 2026?

El Repechaje contará con cuatro partidos: dos semifinales y dos finales. Los ganadores de esas finales jugarán el Mundial 2026.

En las semifinales, jugarán las cuatro selecciones clasificadas con el peor ranking FIFA al mes de noviembre de 2025, el mismo que determinará las posiciones en el sorteo del Mundial el 4 de diciembre. Allí también se sortearán las dos semifinales del Repechaje.

A su vez, las dos selecciones que tengan el mejor ranking FIFA de las seis clasificadas, esperaran cada una en una final al ganador de una semifinal. Todas las llaves serán a partido único, por lo que no habrá margen de error.

Cómo se definen los clasificados al Repechaje

Cada confederación tiene un boleto en juego para el repechaje intercontinental:

Conmebol : Bolivia , clasificado en el séptimo puesto de las Eliminatorias.

: , clasificado en el séptimo puesto de las Eliminatorias. Concacaf : los dos mejores segundos de la tercera ronda de su Clasificatoria.

: los dos mejores segundos de la tercera ronda de su Clasificatoria. AFC (Asia) : el ganador de la serie de la quinta ronda.

: el ganador de la serie de la quinta ronda. CAF (África) : el vencedor de la final de la segunda ronda.

: el vencedor de la final de la segunda ronda. OFC (Oceanía): Nueva Caledonia ya está clasificada tras perder ante Nueva Zelanda.

Vale destacar que la UEFA no tiene participación en el Repechaje, ya que sus selecciones clasifican directamente o quedan eliminadas en sus grupos.

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas