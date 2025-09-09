La marca que Marcelo Bielsa no pudo superarle al Maestro Tabárez en Eliminatorias con Uruguay

La selección uruguaya terminó con 28 puntos las Eliminatorias con las que se clasificó al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 en el cuarto puesto. Con esa cosecha, el entrenador Marcelo Bielsa no pudo superar una marca de Óscar Washington Tabárez dirigiendo a la celeste.

Desde que se implementó el sistema clasificatorio de todos contra todos, para el Mundial de Francia 1998, Uruguay se clasificó por sexta vez al Mundial en ocho procesos eliminatorios.

La peor cosecha de puntos se dio en 1998 cuando Uruguay comenzó siendo dirigido por Héctor "Pichón" Núñez, luego por Juan Ahuntchain y terminó en sus dos últimos partidos, ya eliminado, conducido por Roque Gastón Máspoli.

En esa ocasión, Uruguay sumó apenas 21 puntos y terminó séptimo entre 9 participantes. Brasil no jugó porque estaba clasificado como campeón mundial de Estados Unidos 1994.

La mayor cantidad de puntos, y también la mejor posición de Uruguay, se logró en las Eliminatorias para Rusia 2018 donde bajo el mando del Maestro Tabárez la celeste se clasificó segunda con 31 puntos.

Los 28 puntos que logró Bielsa en estas Eliminatorias iguala la marca que Tabárez y Diego Alonso lograron para clasificar a Uruguay a Qatar 2026.

Los 22 goles que hizo Uruguay en estas Eliminatorias con Bielsa igualan la marca de Qatar 2022 (Tabárez-Alonso) y solo superan las cosechas de 18 goles para Francia 1998 y los 19 para Corea-Japón. Con Tabárez solo como DT, Uruguay hizo siempre más de 22 tantos.

En cambio, los 12 goles que recibió Uruguay es la mejor marca de la celeste de una Eliminatoria con el actual formato mejorando los 13 tantos que tomó para Corea-Japón 2002.

Eliminatorias Posición Resultado Puntos % de puntos Francia 1998 7° Eliminado 21 43,75% Corea-Japón 2002 5° Repechaje 27 50% Alemania 2006 5° Repechaje 25 46,29% Sudáfrica 2010 5° Repechaje 24 44,44% Brasil 2014 5° Repechaje 25 52,08% Rusia 2018 2° Clasificado 31 57,4% Qatar 2022 4° Clasificado 28 51,85% Norteamérica 2026 4° Clasificado 28 51,85%

Clasificados a los mundiales con el actual sistema de Eliminatorias