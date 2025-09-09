El premio de Marcelo Bielsa ante Chile: con 21 años, hizo debutar en la selección uruguaya a Kevin Amaro, el juvenil de Liverpool

La selección uruguaya jugó un pobre partido este martes en Santiago y empató 0-0 contra Chile, ya eliminado, por el cierre de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, mientras Marcelo Bielsa, el técnico celeste, hizo debutar en el equipo al juvenil de Liverpool, Kevin Amaro.
El conjunto uruguayo fue superado en casi todo el encuentro por un rival que fue mucho más y que erró goles de forma insólita, sobre todo, en el segundo tiempo.
Santiago Mele salvó a Uruguay con dos grandes atajadas, una por tiempo, y fue el mejor de los celestes.
El debut de Kevin Amaro
Cuando iban 70 minutos, Marcelo Bielsa se dio cuenta de que la superioridad física y futbolística de Chile era mucha sobre lo que mostraban sus futbolistas.
En ese contexto, le dio cabida en el equipo al juvenil Kevin Amaro, futbolista de Liverpool, de 21 años.
El lateral ingresó en lugar de Brian Rodríguez y cumplió un buen encuentro, ayudando mucho en los minutos finales en la parte defensiva.
Fue una noche soñada para el futbolista, quien había sido citado por primera vez por parte de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya.