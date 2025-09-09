Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

El premio de Marcelo Bielsa ante Chile: con 21 años, hizo debutar en la selección uruguaya a Kevin Amaro, el juvenil de Liverpool

El entrenador celeste le dio la oportunidad al lateral derecho en el peor momento defensivo del equipo

9 de septiembre 2025 - 22:56hs
Kevin Amaro debutó en la selección uruguaya ante Chile por Eliminatorias

Kevin Amaro debutó en la selección uruguaya ante Chile por Eliminatorias

FOTO: @Uruguay

La selección uruguaya jugó un pobre partido este martes en Santiago y empató 0-0 contra Chile, ya eliminado, por el cierre de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, mientras Marcelo Bielsa, el técnico celeste, hizo debutar en el equipo al juvenil de Liverpool, Kevin Amaro.

Santiago Mele salvó a Uruguay con dos grandes atajadas, una por tiempo, y fue el mejor de los celestes.

El debut de Kevin Amaro

Cuando iban 70 minutos, Marcelo Bielsa se dio cuenta de que la superioridad física y futbolística de Chile era mucha sobre lo que mostraban sus futbolistas.

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Uruguay
ELIMINATORIAS

El uno por uno de Chile vs Uruguay por Eliminatorias: Santiago Mele fue el único destaque con dos grandes atajadas

En ese contexto, le dio cabida en el equipo al juvenil Kevin Amaro, futbolista de Liverpool, de 21 años.

El lateral ingresó en lugar de Brian Rodríguez y cumplió un buen encuentro, ayudando mucho en los minutos finales en la parte defensiva.

Fue una noche soñada para el futbolista, quien había sido citado por primera vez por parte de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya.

Temas:

selección uruguaya Chile Uruguay Liveprool Marcelo Bielsa Santiago

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Las fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya
URUGUAYOS

Las tiernas fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha
ELIMINATORIAS

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos