/ Nacional / DELINCUENCIA

"¿En Uruguay si tenés plata vas preso?": la respuesta de Juan Fagúndez a la pregunta de Alejandro Fantino en Polifonía

Marcos Casas consideró que algunos delitos, conocidos como de cuello blanco, "tienen menos años de pena que una rapiña"

10 de septiembre 2025 - 5:00hs
Archivo: Juan Fagúndez

Archivo: Juan Fagúndez

Leonardo Carreño

El conductor de Polifonía, Alejandro Fantino, se animó a consultarle al abogado penalista Juan Fagúndez la realidad de la criminalidad en Uruguay, como por ejemplo si tener dinero podía hacer evitar la prisión a algún delincuente y el letrado le dio una contundente respuesta.

"¿En Uruguay si tenés plata vas preso?", fue la consulta del periodista argentino en el ciclo de entrevistas de El Observador.

Fagúndez no titubeó y respondió frente a los demás invitados convocados para esta edición, entre ellos la actriz y presentadora Claudia Fernández, el comunicador digital Marcos Casas, el profesor y filósofo Javier Mazza y la influencer Vale Sulca.

"Tiene más chance de zafar el que tiene plata", respondió el penalista. Alguien con dinero "puede contratar peritos, puede contratar abogados que le dediquen tiempo y eso es caro", agregó Fagúndez.

"Puede contratar más calidad en la defensa y entonces el dinero va a influir en el resultado", sentenció.

El defensor también tuvo tiempo para polemizar con Marcos Casas sobre las penas según los delitos. "La gente con dinero los crímenes que cometía (son) de cuello blanco", dijo Fagúndez, a lo que el comunicador digital lo interrumpió: "Tienen menos años de pena que una rapiña".

Entonces el abogado le respondió parcialmente a Casas: "A veces sí".

"Antes no había ningún medio para determinar lo que había pasado, vos mandabas un oficio por correo para que alguien buscase en un archivo. Hoy es todo electrónico, entonces llega y empiezan a caer los grandes", concluyó Fagúndez sobre la evolución de la Justicia.

Uruguay Juan Fagúndez Alejandro Fantino polifonia El Observador

