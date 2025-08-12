Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

El Observador y Alejandro Fantino estrenaron Polifonía, un ciclo que reúne figuras diversas en un mismo espacio de diálogo

Se lanzó Polifonía, una propuesta que reúne múltiples voces para conversar, debatir y escuchar sin filtros ni guiones

12 de agosto 2025 - 11:28hs
alejandro fantino elobservador

En un tiempo donde, según Alejandro Fantino, “nadie conversa y nadie escucha”, El Observador estrenó Polifonía, un ciclo de 10 entrevistas grupales que busca recuperar la charla genuina entre personalidades con miradas diversas.

El primer episodio, ya disponible en el canal de YouTube, reunió a la influencer María O’Neill, los chefs Sergio Puglia y Ximena Torres, y al conductor radial Orlando Petinatti. En un intercambio que abordó temas como redes sociales, suerte, manifestación, fútbol y relatos personales que marcan vidas, cada invitado recibió una palabra disparadora, sin conocer las de los demás, para compartir sus historias y reflexiones.

(ACÁ VA EL LINK DEL VIDEO DE YOUTUBE)

La conversación transitó desde el papel de las redes sociales hasta los caminos que forjan una carrera. O’Neill habló de su estilo directo y su negativa a “monetizar la tristeza”: “Mucha gente muestra solo su luz; yo no tengo vergüenza de mostrar mis vulnerabilidades, pero no fabrico momentos para generar lástima”.

oneill
Mar&iacute;a O&rsquo;Neill.&nbsp;

María O’Neill.

Petinatti recordó los inicios de Malos Pensamientos y cómo abrir el micrófono a la audiencia cambió el vínculo con el oyente: “La gente necesita manifestarse y que alguien la escuche”. También relató la casualidad —o destino— que lo llevó a la radio, cuando en 1985 un nuevo estudio abrió frente a su casa.

orlando petinatti dos

Ximena Torres compartió su experiencia en los premios Gourmand Awards, en Portugal, y cómo la “manifestación” fue clave: “No viajé a ver si ganaba, viajé a recibir un premio”.

ximena torres
Ximena Torres.&nbsp;

Ximena Torres.

Sergio Puglia, por su parte, habló sobre la suerte y el “buen destino”, y defendió la idea de que el trabajo y la preparación son la mejor manera de ayudarla.

sergio puglia
Sergio Puglia.

Sergio Puglia.

El deporte también tuvo su espacio con Diego Aguirre, quien explicó por qué los insultos en la cancha forman parte de la pasión futbolera y repasó su etapa como jugador y técnico.

diego aguirre

Con momentos de humor, confesiones personales y miradas cruzadas, Polifonía debutó fiel a su nombre: muchas voces, un mismo espacio para escuchar y debatir.

Las más leídas

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
CANELONES

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Archivo
SINDICALES

Paro general del PIT-CNT este martes: estos son, uno a uno, los servicios que se verán afectados

Llamado laboral en el Ministerio de Salud Pública
OPORTUNIDAD

MSP abrió un llamado laboral para cubrir 18 plazas con sueldo de hasta $ 600.000 anuales por 20 horas semanales

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar