/ Nacional / SE INVESTIGA

Asesinaron a un adolescente de 16 años y la Fiscalía investiga el crimen

La Fiscalía de Homicidios investiga el asesinato de un adolescente de 16 años

29 de septiembre 2025 - 21:14hs
Patrullero, imagen ilustrativa. 

Foto: Inés Guimaraens

La Fiscalía de Homicidios y la Policía investigan el asesinato de un adolescente de 16 años ocurrido este lunes.

Si bien fuentes de la Fiscalía habían señalado a El Observador en primera instancia que se trataba de "El Chepe", el adolescente condenado en 2024 por promover peleas masivas en las inmediaciones de distintos shoppings, desde la institución luego corrigieron esta versión y aseguraron que no se trata de la misma persona.

La confusión se debió a que el adolescente asesinado era conocido por el mismo apodo.

A los lectores e involucrados, las disculpas del caso.

