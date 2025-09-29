Dólar
/ Nacional / Llamado laboral

Llamado laboral del Ministerio de Economía para choferes con sueldo de 58 mil pesos: estos son los requisitos

El puesto es provisorio por 12 meses, pero pasado ese plazo y con evaluación positiva los elegidos quedarán designado de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente.

29 de septiembre 2025 - 18:37hs
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para cubrir dos vacantes en el cargo de conductor de vehículos livianos. El llamado, publicado en la plataforma Uruguay Concursa, cierra este lunes 29 de setiembre.

Requisitos del llamado del Ministerio de Economía para choferes

Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

  • Ciclo Básico completo de la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente en la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).
  • Libreta de Conducir categoría profesional (B, C, D o F) vigente.
  • Además, se valorarán otras competencias y actitudes como la responsabilidad, puntualidad y capacidad para realizar tareas de conducción con seguridad y eficiencia.
Requisitos valorados

  • Manejo defensivo.
  • Seguridad vial.
  • Primeros auxilios.
  • Mantenimiento y reparaciones livianas de automotores.
  • Cursos / Conocimientos vinculados a las tareas del puesto concursado

Sueldo y Condiciones Laborales

El cargo ofrece una remuneración mensual de $ 58.353,52 pesos uruguayos, conforme al escalafón correspondiente para estos cargos en la función pública. El puesto es provisorio en de modalidad contratada por 12 meses. Transcurrido dicho plazo y previa evaluación satisfactoria, el funcionario/a quedará designado de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente.

Tareas y Funciones a Desempeñar

El Conductor/a de vehículos livianos tendrá como responsabilidades principales:

  • Conducir correctamente los vehículos utilizados y sus herramientas observando las normas y prácticas de seguridad.
  • Transportar personas y materiales velando por su seguridad en el traslado y cumpliendo con los procedimientos administrativos.
  • Mantenerse informado de las disposiciones reglamentarias de tránsito en ciudad carretera y cumplir con las mismas.
  • Informar sobre fallas mecánicas o accidentes ocurridos, cumpliendo en esos casos las acciones exigidas por la normativa legal o reglamentaria vigente.
  • Comprobar a diario el buen funcionamiento del vehículo, comunicando a su superior las necesidades de mantenimiento o reparación.
  • Conservar la higiene y realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos a su cargo (combustible, lubricación, etc.), informando las anomalías detectadas.
  • Realizar toda tarea a fin que se le asigne.
  • Realizar cualquier otra actividad relativa a la función administrativa, que le sea solicitada

Plazos y Modalidades de Postulación

El plazo para inscribirse en el llamado es hasta el 29 de setiembre de 2025. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción en la plataforma Uruguay Concursa, donde deberán adjuntar la documentación requerida, incluyendo la cédula de identidad, la libreta de conducir categoría profesional, y referencias laborales, entre otros.

El proceso de selección incluirá una evaluación de antecedentes, entrevistas y una posible prueba de conducción.

Llamado laboral Ministerio de Economía

