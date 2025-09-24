BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para octubre de 2025: aquí todas las fechas

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para octubre 2025 Camilo dos Santos

El Banco de Previsión Social (BPS) dio a conocer las fechas de pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondientes al mes de setiembre, que serán abonadas en octubre de 2025. Las giras de pago se realizarán en distintas oficinas de Montevideo y del Interior, y estarán disponibles tanto para pasivos como para otras categorías de beneficiarios.

Fechas de pago para pasivos Los usuarios pasivos, que reciben jubilaciones y pensiones, podrán acceder a sus pagos a partir del 2 de octubre. Las fechas se extenderán hasta el 23 de octubre, permitiendo que los beneficiarios realicen los trámites y cobros según la programación establecida por el BPS.

Las giras de pago también se llevarán a cabo a través de las oficinas centrales del BPS y se habilitarán desde el 3 hasta el 8 de octubre, dependiendo de la ubicación y el tipo de prestación. Los pagos en diferentes sucursales de bancos, Iedes, empresas y contratistas irán desde el 6 hasta el 23.

Herramientas y recursos adicionales: Consulta de fecha y lugar de cobro: BPS habilitó una herramienta en línea donde los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta y el lugar de cobro de sus prestaciones, utilizando su número de cédula. Esto les permitirá evitar confusiones y tener claridad sobre cuándo y dónde deberán asistir para cobrar.

Evitar sitios web no oficiales: BPS hizo un llamado a los beneficiarios para que no se dejen engañar por sitios web no oficiales que puedan ofrecer información incorrecta, especialmente en relación al Fonasa. Disponibilidad y trámites Los beneficiarios podrán consultar los detalles específicos de sus pagos en la página oficial del BPS o directamente en las oficinas habilitadas. Además, el BPS recordó que los pagos estarán sujetos a las normativas vigentes, y que los ciudadanos pueden realizar sus consultas a través de las diferentes plataformas digitales o telefónicas disponibles para facilitar el proceso.