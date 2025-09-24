Dólar
/ Economía y Empresas / PRESTACIONES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para octubre de 2025: aquí todas las fechas

Los usuarios pasivos, que reciben jubilaciones y pensiones, podrán acceder a sus pagos de BPS a partir del 2 de octubre

24 de septiembre 2025 - 11:12hs
BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para octubre 2025

Camilo dos Santos

El Banco de Previsión Social (BPS) dio a conocer las fechas de pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondientes al mes de setiembre, que serán abonadas en octubre de 2025. Las giras de pago se realizarán en distintas oficinas de Montevideo y del Interior, y estarán disponibles tanto para pasivos como para otras categorías de beneficiarios.

Fechas de pago para pasivos

Los usuarios pasivos, que reciben jubilaciones y pensiones, podrán acceder a sus pagos a partir del 2 de octubre. Las fechas se extenderán hasta el 23 de octubre, permitiendo que los beneficiarios realicen los trámites y cobros según la programación establecida por el BPS.

Las giras de pago también se llevarán a cabo a través de las oficinas centrales del BPS y se habilitarán desde el 3 hasta el 8 de octubre, dependiendo de la ubicación y el tipo de prestación. Los pagos en diferentes sucursales de bancos, Iedes, empresas y contratistas irán desde el 6 hasta el 23.

BPS
PASIVIDADES

"Suplemento solidario": BPS suma beneficio para las jubilaciones y pensiones más bajas

Pesos uruguayos
PAGOS

Hoy comienza la devolución de Fonasa 2025: BPS detalló quiénes pueden cobrar y cómo se calcula el monto

10-octubre-2025-pasivos-cronograma-publicacion-web

Disponibilidad y trámites

Los beneficiarios podrán consultar los detalles específicos de sus pagos en la página oficial del BPS o directamente en las oficinas habilitadas. Además, el BPS recordó que los pagos estarán sujetos a las normativas vigentes, y que los ciudadanos pueden realizar sus consultas a través de las diferentes plataformas digitales o telefónicas disponibles para facilitar el proceso.

BPS jubilaciones Banco de Previsión Social Montevideo Montevideo

