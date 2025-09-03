BPS reveló cuándo empieza la devolución de Fonasa en 2025: quiénes pueden cobrar y cómo se calcula el monto

El Banco de Previsión Social ( BPS ) anunció que durante el mes de setiembre se realizará la devolución del excedente de los aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) correspondientes al año 2024. Esta devolución beneficiará a un grupo de trabajadores, jubilados y pensionistas , quienes recibirán el monto correspondiente según sus aportes.

En esta oportunidad, el organismo detalló quiénes pueden acceder a este pago y cómo se calcula la devolución . El proceso es anual y se basa en la comparación de los aportes realizados por cada beneficiario durante el año anterior, con un tope establecido según diversos factores.

Según la información proporcionada por BPS, podrán recibir la devolución de Fonasa las siguientes personas:

Además, BPS precisó que en el caso de que el beneficiario haya fallecido, los herederos podrán solicitar la liquidación del excedente de Fonasa a través de los procedimientos de haberes sucesorios.

Para facilitar la consulta, el BPS incluyó ejemplos prácticos en su página web para que tanto jubilados y pensionistas como trabajadores puedan determinar si les corresponde una devolución, basándose en su situación personal y sus aportes.

¿Cómo se calcula la devolución de Fonasa?

El cálculo se realiza a partir de la comparación de los aportes personales de Fonasa realizados durante el año (de enero a diciembre) con un tope anual. Estos aportes son los que los trabajadores dependientes, no dependientes, jubilados y pensionistas realizan al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Factores que influyen en los aportes:

Nivel de remuneración : Si el salario es superior o inferior a 2,5 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones), se toman en cuenta todas las remuneraciones gravadas por seguridad social, excluyendo el aguinaldo.

Situación familiar : Si el trabajador tiene cónyuge, concubino o hijos.

Otros elementos personales: La situación de los dependientes también afecta el cálculo.

Por otro lado, los aportes patronales consisten en una tasa del 5% más un complemento de cuota mutual cuando corresponda, lo que también puede influir en el cálculo final de la devolución.

¿Cómo se define el tope anual de Fonasa?

El tope anual de Fonasa se calcula a partir del Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual, al cual se le agrega un 25% para considerar al beneficiario y a quienes le corresponda amparo, como hijos menores de edad, mayores con discapacidad o cónyuge/concubino. Es importante señalar que el cálculo solo incluye los meses en los que la persona fue beneficiaria del sistema.

BPS también aclaró que el CPE correspondiente a los menores o mayores con discapacidad se distribuye de manera equitativa entre las personas que les brindan amparo y les asignan el beneficio dentro del SNIS.

La devolución de Fonasa, como cada año, busca equilibrar las aportaciones y permitir que los beneficiarios reciban el exceso de los pagos realizados, siempre de acuerdo a su situación laboral y familiar.

Para más información sobre las tasas de aportes y los detalles del proceso de devolución, los interesados pueden consultar el sitio web del BPS o acercarse a sus oficinas.