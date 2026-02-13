BPS amplió el acceso a lentes para hijos de funcionarios públicos: mirá los requisitos y cómo acceder

El Banco de Previsión Social (BPS) y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) anunciaron la puesta en marcha de un beneficio que facilita el acceso a lentes para menores con patologías oftalmológicas congénitas , hijos de trabajadores comprendidos en COFE.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El acuerdo fue firmado entre COFE y el Poder Ejecutivo e instrumentado por el BPS, y prevé una prestación económica para la adquisición de lentes comunes —cristales y armazón— conforme a prescripción médica .

La iniciativa está dirigida a hijos o menores a cargo de trabajadores dependientes de organismos comprendidos en COFE, menores de 14 años , que presenten patologías oftalmológicas congénitas, es decir, enfermedades presentes desde el nacimiento por causas genéticas o vinculadas al período perinatal.

PASIVIDADES Comenzó el pago de jubilaciones y pensiones BPS de febrero 2026: aquí todas las fechas

Se otorgaron más de 1,8 millones de certificaciones médicas en 2025: cuáles fueron las principales causas del ausentismo laboral

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, señaló que el organismo, en su rol de implementador y articulador de políticas públicas, puso en marcha esta prestación en el marco de un acuerdo con el Poder Ejecutivo, ampliando así un beneficio que ya estaba vigente para trabajadores del sector privado.

El monto a otorgar se definirá según una escala de precios en pesos uruguayos para cristales y armazones, con ajustes semestrales. La partida económica es equivalente a la que reciben los empleados privados y cubre tanto el armazón como los cristales, con valores variables de acuerdo a las características técnicas y la graduación requerida.

Por su parte, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, afirmó que, a través de este convenio, los hijos y menores a cargo de los trabajadores representados por la confederación accederán al mismo beneficio que ya rige para la actividad privada, y expresó el deseo de que pueda extenderse a otros trabajadores. También agradeció al directorio del BPS, especialmente a su presidenta, por el diálogo que permitió concretar el acuerdo.

Desde febrero, el beneficio ya se encuentra habilitado para los trabajadores comprendidos en COFE.

Requisitos y vías de trámite

Para acceder a la prestación se deberá presentar:

Documento de identidad vigente y fotocopia del generante y del menor.

Receta médica en buen estado, con: Fecha de expedición menor a seis meses. Nombre completo y cédula de identidad del beneficiario. Detalle de la patología. Firma y aclaración del médico, con número de registro en Caja Profesional. Timbre profesional para lentes por un valor de $ 42. (Las recetas expedidas por ASSE o el Hospital de Clínicas no requieren timbre profesional).



El trámite puede realizarse en la Unidad de Atención Ambulatoria (UAA) en Montevideo (Agraciada 2989, Oficina de Lentes), en sucursales y agencias del BPS en el interior del país, o a través del correo electrónico [email protected].