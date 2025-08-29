Cómo acceder a indemnizaciones de BPS por accidentes laborales, enfermedades o despidos

Cumplir con los plazos establecidos : es fundamental presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos , ya que los retrasos pueden conllevar la pérdida del derecho a la prestación.

Contar con la documentación necesaria : esto incluye certificados médicos , actas de despido , resoluciones administrativas , o declaraciones judiciales , según el caso.

Estar registrado en el BPS : el solicitante debe tener historia laboral y estar formalmente registrado ante el Banco de Previsión Social.

Recolección de documentación: el primer paso es recopilar toda la documentación que respalde la solicitud.

Canales de trámite: el BPS ofrece tanto canales presenciales como digitales para iniciar el trámite. En caso de despido, se puede ingresar a este enlace, si la solicitud es por enfermedad, aquí.

Formulario de solicitud: cada tipo de prestación requiere formularios específicos, que pueden obtenerse en este enlace o en sus oficinas.

Métodos de presentación: el trámite puede realizarse presencialmente en las oficinas del BPS o delegaciones habilitadas, o por vía electrónica, si está habilitado en línea.