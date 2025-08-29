Dólar
/ Nacional / PRESTACIONES

Cómo acceder a indemnizaciones de BPS por accidentes laborales, enfermedades o despidos

Estas compensaciones monetarias de BPS tienen como objetivo mitigar el impacto económico de contingencias que afectan a trabajadores y familias

29 de agosto 2025 - 10:11hs
Banco de Previsión Social (BPS)
Banco de Previsión Social (BPS) Camilo dos Santos

El Banco de Previsión Social (BPS) ofrece prestaciones económicas indemnizatorias para trabajadores y beneficiarios afectados por situaciones específicas que generan la pérdida o reducción de ingresos, como accidentes laborales, enfermedades profesionales, despidos, o fallecimientos.

Estas compensaciones monetarias tienen como objetivo mitigar el impacto económico de contingencias que afectan a los trabajadores y sus familias, proporcionando una ayuda temporal para hacer frente a las dificultades generadas por estos eventos.

¿Quiénes pueden acceder?

  • Trabajadores en actividad o cesantes afectados por accidentes o enfermedades laborales reconocidas.

  • Jubilados y pensionistas en situaciones indemnizatorias específicas.

  • Beneficiarios directos o familiares del trabajador fallecido.

  • Trabajadores despedidos en condiciones que ameriten indemnización.

  • Personas con incapacidad laboral certificada, que afecta su capacidad de trabajo.

Requisitos generales

Para acceder a estas prestaciones, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos básicos:

  • Estar registrado en el BPS: el solicitante debe tener historia laboral y estar formalmente registrado ante el Banco de Previsión Social.

  • Contar con la documentación necesaria: esto incluye certificados médicos, actas de despido, resoluciones administrativas, o declaraciones judiciales, según el caso.

  • Cumplir con los plazos establecidos: es fundamental presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos, ya que los retrasos pueden conllevar la pérdida del derecho a la prestación.

¿Cómo realizar el trámite?

  • Recolección de documentación: el primer paso es recopilar toda la documentación que respalde la solicitud.

  • Canales de trámite: el BPS ofrece tanto canales presenciales como digitales para iniciar el trámite. En caso de despido, se puede ingresar a este enlace, si la solicitud es por enfermedad, aquí.

  • Formulario de solicitud: cada tipo de prestación requiere formularios específicos, que pueden obtenerse en este enlace o en sus oficinas.

  • Métodos de presentación: el trámite puede realizarse presencialmente en las oficinas del BPS o delegaciones habilitadas, o por vía electrónica, si está habilitado en línea.

  • Seguimiento del trámite: una vez presentada la solicitud, el BPS puede solicitar información adicional, realizar inspecciones o evaluaciones médicas. Es recomendable hacer un seguimiento del expediente, ya sea a través de la cuenta personal en línea o por teléfono.

Para más detalles o consultas, los interesados pueden acceder a la web oficial del BPS o comunicarse con el banco para obtener orientación sobre su situación específica.

