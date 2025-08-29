¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Riyadh hoy en el debut de Darwin Núñez por la Saudi Pro League y dónde verlo?

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club

Darwin Núñez debutará oficialmente con su nuevo club, Al-Hilal y jugará su primer encuentro por la Saudi Pro League de Arabia Saudita, un torneo el cual los uruguayos no están acostumbrados a consumir, más allá de las grandes estrellas que lo disputan.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El delantero se unirá a una serie de estrellas de su propio equipo y de los rivales en una liga prácticamente desconocida en Uruguay.

¿Cuándo juega Al-Hilal vs Al-Riyadh con Darwin Núñez en su debut por la Saudi Pro League de Arabia Saudita? Al-Hilal enfrentará a Al-Riyadh por la primera fecha de Saudi Pro League de Arabia Saudita.

El partido entre ambos equipos se disputará este viernes 29 de agosto en el Kingdom Arena.

¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Riyadh con Darwin Núñez en su debut por la Saudi Pro League de Arabia Saudita y dónde verlo? El encuentro se jugará a la hora 12.50. El encuentro podrá verse en DAZN, un canal que se puede ver en streaming y se puede contratar desde Uruguay, y es el que emite los diferentes partidos del torneo, aunque por ahora, no todos.