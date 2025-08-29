Dólar
¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Riyadh hoy en el debut de Darwin Núñez por la Saudi Pro League y dónde verlo?

Darwin Núñez debuta oficialmente hoy con su nuevo club, Al-Hilal contra Al-Riyadh por la primera fecha de Saudi Pro League de Arabia Saudita; mirá a qué hora y dónde se puede ver

29 de agosto 2025 - 5:00hs
Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club

Darwin Núñez debutará oficialmente con su nuevo club, Al-Hilal y jugará su primer encuentro por la Saudi Pro League de Arabia Saudita, un torneo el cual los uruguayos no están acostumbrados a consumir, más allá de las grandes estrellas que lo disputan.

El delantero se unirá a una serie de estrellas de su propio equipo y de los rivales en una liga prácticamente desconocida en Uruguay.

¿Cuándo juega Al-Hilal vs Al-Riyadh con Darwin Núñez en su debut por la Saudi Pro League de Arabia Saudita?

Al-Hilal enfrentará a Al-Riyadh por la primera fecha de Saudi Pro League de Arabia Saudita.

El partido entre ambos equipos se disputará este viernes 29 de agosto en el Kingdom Arena.

