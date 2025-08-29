Darwin Núñez debutará oficialmente con su nuevo club, Al-Hilal y jugará su primer encuentro por la Saudi Pro League de Arabia Saudita, un torneo el cual los uruguayos no están acostumbrados a consumir, más allá de las grandes estrellas que lo disputan.
¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Riyadh hoy en el debut de Darwin Núñez por la Saudi Pro League y dónde verlo?
